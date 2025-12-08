俳優の中村雅俊（７４）が８日、都内で、初監督＆主演映画「五十年目の俺たちの旅」（来年１月９日公開）の完成披露上映会を行った。１９７５年に放送された連続ドラマで、節目ごとにスペシャルドラマ化もされた青春群像劇「俺たちの旅」を初映画化。秋野太作（８２）、田中健（７４）、岡田奈々（６６）らおなじみのキャストも登壇し、久々の同窓会を楽しんだ。

時を経て、カースケ、グズ六、オメダという懐かしの顔が並んだ。中村は撮影当時を「ただただ楽しい時間だった」と回想し、後に“青春ドラマの金字塔”と言われることになったことは嬉しい誤算とし、「皆さんが愛してくださったたまものだと思う」と感謝。横で聞いていた秋野は「５０年もたつと、立派なことを言うようになったね。ビックリ」と感心した。

久々に役とも再会し、田中は「今でもオメダと言われる。５０年間も言われるなんてそんな作品ない」と作品の大きさを痛感。中村は「ここにいる皆さんも５０年一緒に生きてきた。だから今日は同窓会です」と観客を巻き込み、初監督を務めた今作について「皆さんの前に７０を過ぎた老人２人と、８０を過ぎたおじいいちゃんと年齢不詳の女性が立っていますけど、心配しないでください。ちゃんと青春物になっていますから」と自信を見せた。