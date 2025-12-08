BUMP OF CHICKENが2026年秋より開催するアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026』の詳細が発表された。

本情報は、『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』より本日12月8日にプレミア公開された「アカシア」のライブ映像の最後に発表されたもの。本ツアーは10月3日の宮城 ゼビオアリーナ仙台公演を皮切りに、12月20日の愛知 IGアリーナ公演まで、全国8カ所で計16公演が行われる。

また、12月10日に同時リリースされるシングル『I』とライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態に、早期購入特典として本ツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される。購入者限定最速先行の受付は、12月10日12時より開始予定だ。

