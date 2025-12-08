2026年1月7日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートするドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』にのんが出演することが発表された。

参考：菊池風磨、いじられキャラから“実力派俳優”に 『#真相をお話しします』までの変化を辿る

timeleszの菊池風磨が主演を飾り、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が原作・脚本・監督を務めることでも話題になった本作は、アクションではなく密室での会話劇が舞台となる異色のヒーロードラマ。“クセだらけの能力”を秘めた7人が防衛省に集められて、それぞれのコンプレックスで地球を救う密室コメディということもあり、菊池風磨に続いて「予備自衛英雄補」となる残り6人のキャストには注目が集まっていた。

近年、司会・MCを担当することも多かった加藤にとって、連続ドラマの初監督は新たなチャレンジとなる。短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』Season7の1編『Victims』で初めて監督・脚本を務めたのが2025年5月。初監督作品から1年も経たずして、オリジナル脚本で連続ドラマの監督を担当するのは異例中の異例だろう。

だからこそ、所属するtimeleszではアイドルとしてステージに立ちながらも、バラエティー番組ではコメディに徹することもできるマルチな菊池の存在は大きい。2025年に公開された映画『#真相をお話しします』では、ミステリアスな男・鈴木（大森元貴）に翻弄される桐山のリアルタイムな高揚や焦燥感を滲ませる表情の変化が印象的。夏クールに放送されたドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）においても、『占拠』シリーズから引き続き演じている大和耕一の存在感は際立っていた。

コンプレックスを抱えたどん底のフリーター・流偉月を演じる菊池は、本作のオファーに関して「バラエティー番組で何度か共演はさせていただいていましたが、それ以上の接点がなかったので、『なんで僕なんだろう？』という不思議さと嬉しさがありました」とコメントしているように（※1）、2人がタッグを組むと予想できた人は少ないだろう。ただ、加藤は菊池の“リズム感”を称賛している。会話劇が中心となるドラマにおいて、2人が考える掛け合いのタイミングや間を一致させることが重要なカギを握るはずだ。

■なぜ“2人目の予備自衛英雄補”がのんなのか？ 加藤と菊池のタッグにも注目が集まるなか、「予備自衛英雄補」の2人目として本作に参加することが決定したのんは、さらなるアクセントとしての活躍が期待されるキャスティングと言えるだろう。

のんは出演が決定した際のコメントにあった「スーパーヒーロー映画のファンですし、攻めの姿勢の役柄を率先してやってきました」の言葉通り（※2）、これまでパブリックイメージに捉われない多種多様なキャラクターを演じてきた。

近年に限っても、映画『私にふさわしいホテル』（2024年）で新人作家・中島加代子が不遇の扱いを受けた文壇に対して、あらゆる手段を使って下剋上を果たしていく姿を、情熱と狂気を入り混じらせながらユーモラスに体現して観客を魅了。さらにDMM TVオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』と、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』という2作の配信ドラマにおいては、まったく異なるテイストで描かれる物語ながらも、それぞれ主演としてキャラクターの魅力を余すことなく表現している。

『幸せカナコの殺し屋生活』では、ブラック企業を辞めたものの、藁にもすがる思いで就職した先が殺し屋という突飛な展開から、気配を消すのが得意な天性の才能を買われて活躍する西野カナコを演じた。自身初の本格的なアクションシーンをこなしながらも、情けない表情で的確に敵を倒していくコミカルさや、物騒な世界でシュールな会話を繰り広げるギャップなど、4コマ漫画原作ならではのテンポ感に見事にマッチ。まさにハマり役と言っていい溶け込み具合だった。

『MISS KING / ミス・キング』では打って変わって、自身と母親を捨てて天才棋士と呼ばれるようになった父親に将棋の世界で復讐しようとする主人公・国見飛鳥として、従来のイメージを覆すほどの“ダークヒーロー”を演じてみせた。将棋を指すときの鬼気迫る表情だけでなく、父親に対する静かな憤りを帯びた佇まいには衝撃を受ける。コミカルで柔和な演技だけでなく、ヒリヒリとした空気に晒されながらも意思を曲げずに進んでいく強靭な飛鳥を、鋭い眼光で演じるのんの振り幅には驚かされた。

ジャンルも温度感もバラバラな作品で、役柄を自身のものにしてきたのんが加わることで、コメディと会話劇が合わさったヒーロードラマの引き出しがさらに増えることは間違いない。初共演となる菊池や加藤とのんが、どのような化学反応を示すのか。そして、残りの「予備自衛英雄補」を誰が演じるのかにも注目だ。

参照※1.https://realsound.jp/movie/2025/12/post-2236664.html※2.https://realsound.jp/movie/2025/12/post-2242766.html（文＝ばやし）