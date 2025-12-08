仙台、中央大MF杉山耀建の来季加入内定を発表「応援していただける選手になれるように全力を尽くします」
ベガルタ仙台は8日、中央大MF杉山耀建の来季加入内定を発表した。
杉山はクラブを通じ、「このたび、2026シーズンからベガルタ仙台に加入することになりました、中央大学の杉山耀建です。幼いころからの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ベガルタ仙台というすばらしいクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまで自分のことを支えてくれた多くの方々への感謝を胸に、自身の力を発揮し、勝利に貢献できるように、そして応援していただける選手になれるように全力を尽くします。ベガルタ仙台のファン、サポーターのみなさま、応援よろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF杉山耀建
(すぎやま・ようた)
■生年月日
2003年11月8日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
174cm/68kg
■経歴
EC FUJIMINO-大宮U12-EC JOGADOR-狭山ヶ丘高-中央大
