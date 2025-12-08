与党の提出した議員定数削減法案で国会が揺れています。

【写真を見る】議員定数削減法案 メリットなし!? “やった感”出したい!? 地方への影響は? 今国会中の成立も日程的に厳しく…【大石邦彦解説】

（大石邦彦アンカーマン）

現時点でも揺れていますが、今後大揺れになる可能性があります。成立させるには、かなりハードルが高そうです。

与党の議院定数削減法案は、定数1割を目標に削減するもので、1年以内に結論を出す、期限を切った珍しい法案です。

もし「この1年で結論が出なかった場合どうなるのか？」というと、小選挙区で25議席、比例代表で20議席が自動的に削減させるので、私が取材した議員は、「自動発火装置的な法案」と例えていました。





議員定数削減のメリットはなし!? 東海地方への影響は？

（若狭アナウンサー）一時比例で50議席の削減という話もありましたが、小選挙区もという話になっているんですね。（大石）そのあたりは、少数政党にも配慮したかたちとなっているのですが、当事者の国会議員からは評判はよくありませんが、国民からは評価されていて、JNNの世論調査では、賛成が6割近くと反対を大きく上回っています。

（瀧川幸樹アナウンサー）

東海地方ではどういった影響がでるのでしょうか？



（大石）

いろいろ影響が出てきそうです。JNNの試算では、岐阜と愛知でそれぞれ小選挙区が「1減」となりました。選挙区の区切りも変わるかもしれません。

定数削減によるこの地方のメリットとデメリットについて、愛知学院大学の森正教授に聞きました。森教授によると「メリットはない」!!とのことで、一方でデメリットは、やはり人が減るわけですから、民意は届きにくくなると。



さらに、選挙区の面積も広くなると有権者の声も届きにくくなり、地域の課題も公平に反映が難しくなるのではということです。

そして法案自体の評価については、財政負担の軽減は他でもできると。そもそも1割削減の「1割」の根拠がわからない。「身を切る改革」の「やった感」を出したいのではないか、と厳しい評価をしています。

日程はタイト?今国会中の成立の可能性は？

（若狭）

今国会で成立はするのでしょうか？



（大石）

日程的にもルール上も少し難しそうです。物価高対策も盛り込まれた補正予算案は、8日に審議入りして衆議院・参議院の審議を経て、16日には成立すると思われます。会期末は17日ですから、タイトな日程になります。

さらに、もうすでに審議入りしている企業献金の規制強化法案。これはあす9日からで、自民党にも野党から厳しい追及が予想されます。



そして、15日からになるか分かりませんが、5日に提出された定数削減法案の審議が行われる予定です。



与党はこの順番を変えたらどうだと話していますが、参議院の国対委員長である立憲民主党の斎藤嘉隆議員は「国会には“先入れ先出し”のルールがあり、順番を変えることは通常はない。定数削減法案の審議入りは難しいと思う」と話していました。与野党の駆け引きがこれから本格化しそうです。