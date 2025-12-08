BE:FIRST新曲「街灯」MV公開！LEOの脳内で起こる数秒間の出来事を描いた、多幸感溢れる仕上がりに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTがCMに出演する、ファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」（12月8日リリース）のMVが公開された。

■BE:FIRST「街灯」に関する映像を今後も続々と公開！

「街灯」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手がけたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上惇志、そしてSKY-HIによるコライトで制作されたナンバー。

ゴスペルをベースにドラマチックに展開する軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もり溢れるコーラスワークが重なり、何気ない日常にこそ溢れている尊さを多幸感たっぷりに描き出す。寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティソングとなっている。

MVは楽曲、そしてメンバーたちのありのままの空気感・多幸感を伝えるために、ワンカットで撮影。

冒頭に登場する何か落ち込んだ様子のLEOの脳内で起こる数秒間の出来事を描いた本作では、冬の夜、痛さを感じるほど冷え込んだ屋外のシーンと、それと対比して優しい温もりを感じる家の中のシーンを、BE:FIRSTのメンバーやコーラス隊など、人が増えていくことであたたかさが増していくような楽曲の世界観を表現。BE:FIRSTのメンバーが素で楽しんでいる姿と、パフォーマンス中のクールな姿の両方が楽しめるMVに仕上がった。

BE:FIRSTがクリスマスアンバサダーとして出演するファミリーマートの新CM『ファミマ×BE:FIRST クリスマスチキン』篇は、12月9日より放映開始。なお、今後も続々と「街灯」に関する映像がYouTubeでプレミア公開される予定だ。

BE:FIRSTは、12月10日にフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第2夜』に出演。さらに4度目となるNHK『紅白歌合戦』への出場、『日本レコード大賞』＜優秀作品賞＞の授賞と、2025年末も勢いは止まることなく、注目を集めている。2026年には自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催も発表している。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/