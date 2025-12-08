本日の【上場来高値更新】 三菱電、堀場製など32銘柄
本日の日経平均株価は、不安定な値動きも内需株を中心に終盤買い直され、前週末比90円高の5万0581円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4100円→4600円に引き上げた三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、モノ言う株主オアシスが9.9％の大量保有が判明した堀場製作所 <6856> [東証Ｐ]など。そのほか、ツガミ <6101> [東証Ｐ]、三精テクノロジーズ <6357> [東証Ｓ]、ホーチキ <6745> [東証Ｐ]、シチズン時計 <7762> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4318> クイック 東Ｐ サービス業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業
<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
株探ニュース