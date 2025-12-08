　本日の日経平均株価は、不安定な値動きも内需株を中心に終盤買い直され、前週末比90円高の5万0581円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4100円→4600円に引き上げた三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、モノ言う株主オアシスが9.9％の大量保有が判明した堀場製作所 <6856> [東証Ｐ]など。そのほか、ツガミ <6101> [東証Ｐ]、三精テクノロジーズ <6357> [東証Ｓ]、ホーチキ <6745> [東証Ｐ]、シチズン時計 <7762> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械

<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器

<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業

<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学


株探ニュース