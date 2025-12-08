【京都サンガＦ．Ｃ．】クラブ史上最高の３位フィニッシュ！１８得点で大活躍のエースＦＷ・エリアスの思いは？「来シーズンも頑張りたい」【KICKOFF！KANSAI】

Ｊ１リーグが終了し、鹿島アントラーズが優勝を飾った。関西クラブは曹貴裁監督が率いる京都サンガＦ．Ｃ．が歴史的なシーズンを送り、３位で終了。エースＦＷラファエル・エリアス選手は最終節でもゴールを挙げて、１８ゴールで得点ランク２位タイと、大活躍の１年だった。



▼京都はクラブ史上最高の３位で終えた



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。大混戦を極めたＪ１リーグは鹿島アントラーズの優勝で幕を閉じた。関西クラブでは京都サンガＦ．Ｃ．がクラブ史上最高の３位でフィニッシュ。連覇中だったヴィッセル神戸やガンバ大阪、セレッソ大阪を抑えて最上位で終えた。





最終節はヴィッセル神戸と対戦。３位フィニッシュを狙う京都は曹貴裁監督の続投が決定している一方で、神戸は３年半指揮を執った吉田孝行監督が今季限りで退任。そのなかで、クラブ最高となる１８得点以上を狙うＦＷラファエル・エリアス選手のゴールにも注目が集まった。すると、１点リードの後半３２分にエリアス選手が決め切って、三浦知良さんが持つシーズン最多得点を更新した。エリアス選手は「ゴールをとって今シーズン追われたことは非常に良かったと思う。タイトルを取れなかったことを学びにして来シーズンも頑張りたい」と、チームとしてシーズン３位、個人としてＪ１リーグ得点ランク２位タイで終えた２０２５年を振り返った。加地亮さんも「怪我（での離脱）がなかったら優勝していたかも」というほどエースの活躍は凄まじかった。チームも勝ち点６８の３位。京都にとっては歴史的なシーズンとなった。だが、ここでは終わらない。勝負のシーズンはまたスタートする。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１２月７日（日）放送より）