¡È¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡É¤ÇÆüÃæ±þ½·¡¡¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×ÌÚ¸¶Ä¹´±¤¬Á´ÈÝÄê¡Ä¼«Ì±¤â¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ÇÈóÆñ¡¡Ãæ¹ñÊóÆ»´±¡ÖÀµ¾ï¤ÊÁàºî¡×
8ÆüÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤Ç´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
°ìÊý¡¢±ÊÅÄÄ®¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦¾®Ìî»û°ÂÊÝÄ´ºº²ñÄ¹¡§
Ä©È¯¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£
°ðÅÄ¸µËÉ±ÒÁê¡§
ÉðÎÏ¤Î°Ò³Å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤Èó¾ï¤ËÌäÂê¤Ê¹Ô°Ù¡£
6Æü¸á¸å¡¢²ÆìËÜÅç²¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤ÇÃæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¡£
8Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÌÐÌÚ³°Áê¤Î3¿Í¤¬¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¤Î¸áÁ°2»þ¡¢¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡§
ÃÙ¤¯¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï6Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤Î²ÆìËÜÅç²¤Î¸ø³¤¾å¡£
Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éJ-15ÀïÆ®µ¡¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤òËÉ¤°¤¿¤á¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF-15ÀïÆ®µ¡¤¬¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤·¤¿ºÝ¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¾È¼Í¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É¤Î´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¡Öº£²ó¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬¡Ö¸½ºß¤Î¾õ¶·²¼¤ÇÆüËÜ¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÎÌäÂê¤òÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÇò¹õ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë²¼¿´¡ÊÊÌ¤Ê°Õ¿Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¤¹¤ë¤È8Æü¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËºÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤Ï°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ÎÇ¤Ì³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¸á¸å¤Î¹ñ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÆüÃæ´Ö¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÆüËÜÂ¦¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤¾õ¶·¤òÃí»ë¤·Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÛµÞ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Ãæ¹ñ¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¡£
¼«Ì±¡¦¾®Ìî»û°ÂÊÝÄ´ºº²ñÄ¹¡§
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï³ÊÃÊ¤Ë´í¸±¤ÊÊý¸þ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÄ©È¯¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤Ãæ¹ñ·³¤Î´í¸±¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï8Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢²ñ¸«¤Ç¡Ö´ÏºÜµ¡¤¬Èô¹Ô·±ÎýÃæ¤ËÁÜº÷¥ì¡¼¥À¡¼¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¼êË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁàºî¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ï¹¶·â½àÈ÷°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£
°ìÊý¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁÜº÷¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£