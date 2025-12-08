「プロレス・スターダム」（８日、後楽園ホール）

２９日の両国大会での“プロレス再デビュー”が決まっているフワちゃんの相手が、葉月に決まった。リングで葉月に対戦要求を行い、受諾された。

第３試合のタッグ戦で勝利した葉月、コグマ組が引き揚げると、リングに上がったフワちゃんがマイクを持ち「唐突ではありますが、再デビュー戦を私の恩人、師匠である葉月さんに受けていただきたく、お願いに参りました」と呼びかけると、葉月もリングイン。

葉月を前に「つらい時もうれしい時も力をくれた葉月さん。自分が本気でプロレスのリングに上がるうえで、本気で戦いたい相手です。私と戦ってもらえますか」と直訴。葉月は「ウチとで後悔しない？」と前置きした上で「ウチ、マジで鬼だからね。ただ選んでくれるなら、プロレスラー葉月として期待に応えたい。しっかりプロレスの楽しさ、厳しさ、つらさ、全部私が教えます」と応じた。会場は温かい拍手に包まれた。

３年前のテレビ企画においてスターダムで試合を行った際のトレーナーが葉月だった。フワちゃんは「一番弟子として強い覚悟を持って試合させていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします」と締めくくった。

バックステージでフワちゃんは「今はうれしくて、楽しくて、ワクワクしていて、怖くて…いよいよ物事が始まった期待に包まれています。もう後戻りできない。進むしかない」と感情を吐露。「私の夢とともに、期待して欲しいです。本当に頑張る。頑張るのみ。作戦は頑張る。またとない機会へ、技術を磨いて、誇りに思えるデビュー戦にしたい」と、笑顔とともに語った。