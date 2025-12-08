元乃木坂46・松村沙友理が、12月7日放送の『サンデージャポン』（TBS系）に生出演した。自らの結婚を報告し、あらためて祝福の声に包まれている。

「12月3日、松村さんはInstagramで、結婚と第1子の妊娠を発表しました。気になるお相手について、都内の会社に務める年上の男性で、交際期間は2年であることが明らかとなっていますが、この日の『サンジャポ』では、さらに男性の素顔を明かしていました」（芸能担当記者）

松村は相手について「ガタイは大きめの、守ってくれるタイプの王子様」と語った。

「また、相手の惹かれた部分について『料理がすごい得意で、料理はほとんど向こうが担当。私が食べるのが大好きなので、なんでも作ってくれます。家事もできるし、料理もできる』とベタ褒めでした」（同前）

笑顔あふれる松村の報告に、Xでは《まっちゅん、おめでとう 末永くお幸せに、体調に気を付けるんやで》など、祝福の声が寄せられた。

一方でSNSに多かったのが、《時期が違えばヒカルのオープンマリッジに巻き込まれてたの本当にヤバすぎる、まじで結婚おめでとうございます》など、かつて交際していたYouTuber・ヒカルについて指摘するコメントだった。芸能プロ関係者が語る。

「彼らの交際は2022年3月に『NEWSポストセブン』で報じられました。直後にヒカルさんは、YouTubeで動画をアップし、松村さんとの交際を認めながら『本気です』ときっぱり述べました。『とにかく言っとくことは（松村さんは）死ぬほどかわいいです!』とノロけてまでいたのです。

しかしその年の9月、同じくYouTubeチャンネルで『俺、じつはもういま、フリーやねん、ガチで』と、破局を明かしていました」

交際期間は半年程度の超スピード破局だったのだが、2025年5月、ヒカルは実業家・進撃のノアと“交際ゼロ日婚”を果たした。

ところが9月、「浮気OK」とするオープンマリッジ宣言で物議を醸したことは記憶に新しい。さらにヒカルの結婚観で話題となったのが、子どもをめぐる問題だった。

「11月、ヒカルさんは動画のなかで『俺が万が一、子ども作ったら、俺の一挙手一投足、全部に責任が乗っかってくる』『そんな責任、抱えられたら、子ども作れへん。だからもう、子どもほしいとも思わへんもん』と、子どもを作らないと明言したのです」

もし松村がヒカルと結婚した場合、松村の望む未来にならなかった可能性が高い。

「松村さんも、ヒカルさんと将来をともにする気持ちはなかったのでしょう。現にヒカルさんは、彼女との交際を認めた際の動画でも『スタイルを大きく変えるつもりはなくて、僕はヒカルのままで行きますし、いままでやってきたことを急に変えることもない』と、自分の態度を変えないことも宣言していました」

話題のカップルといわれた2人だが、それぞれ無事、ゴールインした。ともに幸せであれば、それでいいのだろう。