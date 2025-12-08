½©¸µ¹¯»á¤¬à¥²¥á¡ÖAKB48¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´í¸±¡×¡¡¾®·ªÍ°Ê¤ÏÎÞ¤Ç·è°Õ
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£¸Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤Ç£²£°¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÁ°¡¢½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê£¶£·¡Ë¡¢£Ï£Ç¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê£³£´¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê£³£³¡Ë¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®·ªÍ°Ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢°ËÆ£É´²Ö¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½©¸µ»á¤Ï·à¾ìÆþ¸ý²£¤ÎÊÉ¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¡Ö£É¡Ç£í¡¡£ï£î¡¡£ù£ï£õ£ò¡¡£ó£é£ä£å¡×¤ÈµÆþ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤Ï¡Ö¡ØËÍ¤¬Ì£Êý¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éº£¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£·Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¡¢»Ø¸¶¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤é£Ï£Ç¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½©¸µ»á¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢²ñ¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¥®¥é¥®¥é´¶¤ò¸Ä¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ç¤â¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ³Ê¤Ë¤â¤½¤ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤è¤êÇ®¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£½©¸µ»á¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄìÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¸ÄÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤®¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡££Á£Ë£Â¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´í¸±¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡££Á£Ë£Â¤é¤·¤µ¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ§½±¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬£Á£Ë£Â¤é¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¼Ô¤Î¾®·ª¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤Î£Á£Ë£Â¤ò»ä¤¿¤Á¤âÉñÂæÎ¢¤Ç¸«¤Æ¤Æ°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡£º£¤Î£Á£Ë£Â¤È¤¢¤Î¤³¤í¤Î£Á£Ë£Â¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤¬¤¹¤´¤¯ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤«¤é¤â¡Öº£¤Î£Á£Ë£Â¤Ïº£¤Î£Á£Ë£Â¤À¤«¤é·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®·ª¤Ï¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤éÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÌÜ¤«¤é¤ÏÎÞ¡£¹â¶¶¡¢»Ø¸¶¤¬¤â¤é¤¤µã¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾®·ª¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤³¤¦¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤òÀäÂÐ¤Ë¥à¥À¤Ë¤»¤º¤ËÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤â¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ËÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÁÇÄ¾¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿Ê¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤»Ò¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤¹¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤³¤¦¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¡£²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È·¯¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÜ²»¤Ç¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¾®·ª¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£