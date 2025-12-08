BUMP OF CHICKEN、2026年秋より開催のアリーナツアー詳細を発表
BUMP OF CHICKENが、本日プレミア公開されたライブ映像『「アカシア」from BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』の最後に、来年2026年の秋から開催するアリーナツアー＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026＞の詳細を発表した。
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026＞は、10月3日の宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りに、12月20日の愛知・IGアリーナまで、全国8箇所で計16公演が行われる。
また、12月10日にリリースするシングル「I」とライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態に、早期購入特典として本ツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される予定だ。購入者限定最速先行の受付は12月10日の12:00より。
■アリーナツアー＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026＞
▼2026年
10月03日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
10月04日(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
10月17日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月18日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月27日(火) 東京・有明アリーナ
10月28日(水) 東京・有明アリーナ
11月07日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE
11月08日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
11月21日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川
11月22日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川
11月28日(土) 広島・グリーンアリーナ
11月29日(日) 広島・グリーンアリーナ
12月12日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月13日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月19日(土) 愛知・IGアリーナ
12月20日(日) 愛知・IGアリーナ
■パッケージシングル「I」
2025年12月10日 発売
購入リンク：https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/1210_I
【トイズストア限定盤(CD＋Blu-ray＋グッズ＋特殊ディスクケース仕様)】
PPTF-8200〜8201 / 4,950 円(税込)
【通常盤(CD only) 】
TFCC-89800 / 1,100 円(税込)
▼CD収録曲 ※2形態共通
01 I
02 I (TV Size Mix)
▼Blu-ray収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
01 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービー
▼グッズ ※トイズストア限定盤
・描き下ろしイラストリフレクトキーホルダー
・描き下ろしイラスト缶バッジセット
・アニメビジュアルコラージュポスター
▼特典 ※2形態共通
・オリジナルロゴステッカー
▼封入特典
・最速先行抽選シリアルナンバー
※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用
※詳細は後日発表
●購入特典
▼トイズストア限定盤
・オリジナルロゴアクリルキーホルダー
▼通常盤
・Amazonを除く法人の購入者特典：描き下ろしイラストA5クリアファイル & ポストカード
・Amazon購入者特典：メガジャケ
※特典は無くなり次第終了となります。
■ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』
2025年12月10日 発売
購入リンク：https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/1210_SR
【トイズストア限定盤(2Blu-ray＋4CD＋グッズ＋フォトブック＋特殊BOX仕様)】
PPTF-7150〜7155 / 24,200円(税込)
【通常盤(Blu-ray＋2CD＋フォトブック)】
TFXQ-78300〜78302 / 8,800円(税込)
▼Blu-ray Disc1 収録内容 ※2形態共通
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) Gravity / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) ray / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) You were here / (20) ガラスのブルース / (21) 花の名
▼Blu-ray Disc2 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) クロノスタシス / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) 天体観測 / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) K / (20) 流れ星の正体
▼LIVE CD Disc1 収録内容 ※2形態共通
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム
▼LIVE CD Disc2 収録内容 ※2形態共通
(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) Gravity / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) ray / (06) 窓の中から / (07) You were here / (08) ガラスのブルース / (09) 花の名
▼LIVE CD Disc3 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1
(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム
▼LIVE CD Disc4 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ
(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) クロノスタシス / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) 天体観測 / (06) 窓の中から / (07) K / (08) 流れ星の正体
▼グッズ ※トイズストア限定盤
・クリアショルダーバッグ
・ラバーチャーム付きキーホルダー
・ロゴステッカーセット
・ニコルアクリルスタンド
▼特典 ※通常盤
・ニコルステッカー
▼封入特典 ※2形態共通
・最速先行抽選シリアルナンバー
※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用
※詳細は後日発表
●購入特典
▼トイズストア限定盤
・B2ポスターA
▼通常盤
・B2ポスターB(Amazonを除く)
・Amazon購入者特典：スリーブケース
■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
2025年10月4日(土)放送開始
毎週土曜夕方5:30
読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット
※一部地域を除く
▼スタッフ
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)
総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美 シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳 音楽：林ゆうき
アニメーション制作：ボンズフィルム
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN
▼キャスト
緑谷出久：山下大輝 死柄木弔：内山昂輝
オールマイト：三宅健太 オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史
・公式HP： https://heroaca.com/
・公式X： https://x.com/heroaca_anime
・公式Instagram： https://instagram.com/heroafa_insta
・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@heroaca_anime
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
■関連リンク
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルX
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルInstagram
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルTikTok
◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル