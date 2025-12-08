幾田りら、ニューアルバム『Laugh』トレーラー映像、パッケージ写真、特設サイト公開
幾田りらによるニューアルバム『Laugh』の収録曲トレーラーとアルバム特設サイトが公開された。
特設サイトでは今回初収録となる新曲「Latata」、「Cafe Latte」「タイムマシン」の音源をいち早く聴くことができる内容となっている。また、オリジナル仕様となるパッケージ画像も公開されている。
ニューアルバム『Laugh』は、前作アルバム『Sketch』リリースからの約3年ぶりのフルアルバム。Disc1には、2024年3月リリース “あの”とのW主演を務め声優としての注目も集めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌「青春謳歌 feat. ano」、2025年1月リリース 自身初のTVアニメオープニングとなったTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ「百花繚乱」、4月リリース SNSを中心にバズを広げTikTok総再生数12億を突破したABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌「恋風」、10月リリース TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3 エンディング主題歌「Actor」などの既発曲10曲に加え、今作に向けて書き下ろしをした新曲「Latata」「タイムマシン」、そして先日発表されたパク・ソジュン、ウォン・ジアン主演の韓国ドラマ『明日はきっと』にも起用された「Cafe Latte」のJapanese Ver.を収録した全13曲となっている。
さらに、1月14日(水)に発売となるCDの初回生産限定盤には、豪華アーティストとの17曲に及ぶコラボ曲&カバー曲のアーカイブを収録。フジファブリック、TOMORROW X TOGETHER、伶、milet、Aimer、Creepy Nuts、Ayase、東京スカパラダイスオーケストラ、佐藤千亜妃、ano、山崎育三郎、鈴木雅之、EIKO(上白石萌歌)、shin(詩羽)、ピーナッツくん とのコラボ楽曲、そして、加藤ミリヤ、松田聖子、いきものがかり、映画「千と千尋の神隠し」楽曲のカバーといった錚々たるラインナップから、彼女の声ならではの表現の幅広さを感じることができる。
加えて、A5サイズ特製パッケージ仕様となる初回生産限定盤に収録されるPhoto Bookでは、本作のジャケット写真の撮影も担当した写真家・石田真澄による、36Pに及ぶ内容で“ラフ”な幾田を捉えた。
12月14日(日)23:59まで限定となる早期予約特典は、本作の撮り下ろし写真を使用した全3種のランダム“オリジナルフィルムしおり”となっている。購入者特典は、本作に収録されている楽曲のジャケットを使用したステッカーとなっており、各ショップで絵柄が異なる。
来春には今作アルバムを記念したツアー＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞が開催予定だ。5月5日(火・祝)・6日(水・休) 兵庫・神戸ワールド記念ホール、5月16日(土)・17日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM、そして、5月23日(土)ソウル・オリンピック公園 オリンピックホールの全3カ所5公演のツアーとなる。1月リリースのアルバム『Laugh』通常盤初回仕様、初回生産限定盤には、兵庫・神奈川の国内公演のチケット封入先行受付に応募出来るシリアルコードも封入される。さらにグローバルファンダムライフ・プラットフォーム Weverseでは“Lilas MEMBERSHIP会員限定”で、国内公演のチケット先行受付を実施中。
◾️アルバム『Laugh』
配信リリース：2025年12月10日（水）
配信予約URL：https://orcd.co/laugh
CDリリース：2026年1月14日（水）
CD予約URL： https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh
アルバム特設サイト： https://lilasikuta.jp/laugh/
品番：【初回生産限定盤】 XSCL-127~9 / 【通常盤初回仕様】XSCL-130
仕様：【初回生産限定盤】 CD2枚＋A5サイズ特製パッケージ＋Photo Book＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施
【通常盤初回仕様】 CD1枚＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施
価格：【初回生産限定盤】 4,800円（税込）
【通常盤初回仕様】 3,800円（税込）
▼収録曲
[Disc 1:CD] ※初回生産限定盤・通常盤初回仕様 共通
1.Actor / TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌
2.恋風 / ABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌
3.Latata ※新曲
4.百花繚乱 / TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ
5.Voyage / 日本テレビ系『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン2026」課題曲
6.With / 映画『アナログ』インスパイアソング
7.Sign / ABEMAオリジナルドラマ「透明なわたしたち」主題歌
8.Cafe Latte / 韓国ドラマ『明日はきっと』挿入歌 Japanese Ver. ※新曲
9.青春謳歌 〈幾田りら feat. ano〉 / 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌
10.ハミング / フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング
11.P.S. / 映画『１秒先の彼』主題歌
12.DREAMER
13.タイムマシン ※新曲
[Disc 2:CD] ※初回生産限定盤 限定
1.Aitai 〈加藤ミリヤ Cover〉
2.たりないすくない 〈フジファブリック feat. 幾田りら〉
3.SWEET MEMORIES 〈松田聖子 Cover〉
4.0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.] 〈TOMORROW X TOGETHER feat. 幾田りら〉
5.宝石 〈伶 feat. 幾田りら〉
6.おもかげ 〈milet × Aimer × 幾田りら (produced by Vaundy)〉
7.ばかまじめ 〈Creepy Nuts × Ayase × 幾田りら〉
8.Free Free Free 〈東京スカパラダイスオーケストラ feat. 幾田りら〉
9.線香花火 〈佐藤千亜妃 feat. 幾田りら〉
10.いのちの名前 〈映画「千と千尋の神隠し」より Cover〉
11.ノスタルジア 〈いきものがかり Cover〉
12.絶絶絶絶対聖域 〈ano feat. 幾田りら〉
13.LIKE、重ねていく 〈山崎育三郎 feat. 幾田りら〉
14.SHINSEKAIより 〈ano × 幾田りら〉
15.夢見る16歳 〈幾田りら feat. 鈴木雅之 / シャネルズ Cover〉
16.Sing along!!! 〈EIKO & shin feat. 幾⽥りら〉
17.TIME TO LUV 〈ピーナッツくん feat. 幾田りら〉
▼アルバム『Laugh』 購入者特典
・Amazon.co.jp … メガジャケ
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type A-
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type B-
・セブンネットショッピング … オリジナルステッカー -Type C-
・楽天ブックス … オリジナルステッカー -Type D-
・Sony Music Shop … オリジナルステッカー -Type E-
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type F- ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。
・WonderGOO/新星堂全店（一部店舖除く）および新星堂WonderGOOオンライン … オリジナルステッカー -Type G-
・Neowing（CDJAPAN） … オリジナルステッカー -Type H-
・玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック（ECサイト含む） … オリジナルステッカー -Type I-
・幾田りら応援店特典 … オリジナルステッカー -Type J-
▼早期予約特典
対象店舗にて幾田りら 2nd AL 『Laugh』を期間内にご予約いただいた方に、「オリジナルフィルムしおり ランダム1種（全3種）」をプレゼントいたします。
○早期予約特典ご予約対象期間
2025年12月3日（水）正午12:00〜12月14日（日）23:59まで
○早期予約特典ご予約対象店舗
・Amazon.co.jp
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）
・セブンネットショッピング
・全国アニメイト（通販含む）
・楽天ブックス
・Sony Music Shop
・TSUTAYA
・WonderGOO / 新星堂
・ネオウィング
・玉光堂
・幾田りら応援店特典
※予約受付期間内であっても、特典が無くなり次第受付終了となります。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞
《国内公演》
[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール
2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00
[神奈川公演] ぴあアリーナMM
2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00
2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00
▼チケット料金
指定席 \9,500（税込）
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。
※全てのお客様の手荷物検査を行います。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも)
▼Lilas MEMBERSHIP会員先行受付
・受付期間：2025年12月3日（水）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59まで
※先着順ではございません。
※受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。
・お申込み対象者：Lilas MEMBERSHIP会員の方／お申し込み時にLilas MEMBERSHIP有効会員の方
※まだ会員ではない方は受付終了時（2026年1月12日(月・祝)23:59）までにLilas MEMBERSHIPにご入会のお手続きを完了(=購入確定)の上、お申し込みください。
※コンビニオンライン決済にてお手続きの場合、ご入会完了の反映までに3時間程かかります。ご注意ください。
※入会：https://go.weverse.io/qt3S/mleishx9
《ソウル公演》
2026年5月23日（土）※公演時間調整中
公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀
※チケット券売スケジュール、詳細は後日解禁。
