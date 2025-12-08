Bimi¡¢¿·ºîEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
Bimi¤¬¿·ºîEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸EP¤È¤·¤ÆELR Store¸ÂÄêÈ×¤¬3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï·É°Õ¤ä´¶¼Õ¡¢¼«¸Ê¤Î¾ô²½¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈÎéÇÒ¡É¤ä¡Èµ§¤ê¡É¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ïµ§¤ë¿Í¡¹¤¬´é¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¹ç¾¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡Ú¿Í¡Û¡Ê¶ùÉÕ¤³ç¸Ì¤Ë¡È¿Í¡É¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤Ç¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Èµ§¤ê¡É¤È¤¤¤¦´·½¬¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¿´¤Î°Â¤é¤®¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö´õË¾¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òBimi¤Ê¤ê¤ÎºÆ²ò¼á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¼ÂÂÖ¤ÎÌµ¤¤²¿¤«¤òµá¤áµß¤ï¤ì¡¢»þ¤Ë¼ÂÂÖ¤ÎÌµ¤¤²¿¤«¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì²×¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾°¡¢µ§¤êå×¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í´Ö¤Î´¶À¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£¡¼¡È¿Í¾ðÌ£¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ê¬¤¬°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëELR Store¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡Öexorcist -Ì£ÊÑ-¡×¤ÈDJ dip¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëBonus Inst¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤ÏÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¡¢2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖLIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖLIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jealous- Ver.¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËEP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡¢ÆüÄø¤È²ñ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Û¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¢£New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¡ÚELR Store¸ÂÄêÈ×¡Û
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿\3,182¡ÊÀÇÈ´¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]£·inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
M1. ¥¬¥é¥Ý¥ó
M2. ¿Í
M3. INORI
M4. ¥«¥°¥Ä¥Á
M5. exorcist -Ì£ÊÑ-
M6. Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¡ãELR Store¸ÂÄêÈ×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/1042/
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ýÊ¬¤´ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¡õÆü»þ
¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
¢5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
£5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ40Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬¡Á
¢¨1²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:45 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡üÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ¡ÊÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ãELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡üÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/982/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§¡§https://l-tike.com/bimi/
¢£¡ãBimi Live Tour 2026¡ä
2026Ç¯
3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
