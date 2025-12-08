お願い、在庫残ってて！【ダイソー】便利で可愛いなんて反則ッ！「優秀スマホアクセ」

便利なスマホアクセをプチプラでGETするなら【ダイソー】をチェックしてみて。今回注目するのは「TGC（東京ガールズコレクション）」とコラボした、おしゃれなスマホストラップとスマホショルダーです。便利なだけでなく、見た目までおしゃれに格上げしてくれる優秀アイテムは、見つけたら即カゴ推奨です。

シーズンムードが高まるふわふわ感

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ」\330（税込）

存在感のある、ふわふわファー調素材が魅力のスマホストラップ。スマホに取り付けるだけで、グッと手元が冬らしく華やかになりそうです。使用時の落下防止になるうえ、バッグ内でスマホが迷子になることもなくなるかも。両端にカラビナが付いているので、バッグチャームにもなってくれます。

高見えするスマホ用ショルダー紐

【ダイソー】「ワイドモバイルショルダー」\330（税込）

型押しのレザー調素材とステッチデザインが高見えするショルダー紐。幅広に設計されているため肩への負担を軽減できそう。長さ調節も可能。スマホを肩掛けしておけば、バッグから探す手間なく必要なときにパッと取り出せて便利です。

