夫「子ども大好きなんで！」ママ友からイクメン認定。でも実際は──夫が招いた『ランチでのハプニング』
イクメンという言葉はもう死語になるのでしょうか？ 夫婦で一緒に育児を楽しめる環境がベストですよね。
そんなイクメンまがいな夫！？ を持つ、筆者の友人A子さんにお話を聞きました。
「手伝い」育児？
A子さんの夫のお話です。
夫は子どもの世話はしてくれるのですが、用意や後片付けは一切しません。
つまり、夫の育児とは子どもと遊ぶことや、目に見える範囲の世話が主だったのです。
お風呂に入れてくれることもありますが、入る前と入った後の用意は全てA子さんがしています。
イクメン扱いで有頂天の夫。ため息が出るわ
ある日、ママ友一家と家族同士で遊びに行くことになりました。
ママ友達は「俺、子ども大好きなんですよね！」と、子どもと仲良く遊ぶ夫を見て「イクメンだ」と騒ぎます。
ママ友達に褒められまくり、有頂天の夫。
それを見てモヤモヤが募ってしまうA子さんだったのですが、ついに事件は起こりました。
遊びに行った流れで、皆でランチをしにお店に入ったのですが……
慌てたLINEがどんどん届いて……
注文してすぐ、A子さんは急にお腹が痛くなり、トイレへ駆け込んだのです。
夫は「必要なもの、バッグに入ってるよね？ 子どもには俺が食べさせとくから！」なんて大きな声で言っていたので、安心してトイレに籠りました。
しかし、トイレへ入った瞬間、
「カトラリーどこにあんの？」
「お手拭きどこに入れてるの？」
「離乳食って温めるんじゃなかったの？ このまま食べさせていいの！？」
と、夫からのLINEが連投されたのです。
A子さんは腹痛でそれどころではないので、5分ほどトイレに集中しました。
その間も夫からのヘルプLINEは連投されていました。
返事をするより急いで席に戻ろうと思ったA子さんは、返信をせず席に戻りました。
するとそこには……