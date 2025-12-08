夫「子ども大好きなんで！」ママ友からイクメン認定。でも実際は──夫が招いた『ランチでのハプニング』

イクメンという言葉はもう死語になるのでしょうか？ 夫婦で一緒に育児を楽しめる環境がベストですよね。

そんなイクメンまがいな夫！？ を持つ、筆者の友人A子さんにお話を聞きました。

「手伝い」育児？

A子さんの夫のお話です。

夫は子どもの世話はしてくれるのですが、用意や後片付けは一切しません。

つまり、夫の育児とは子どもと遊ぶことや、目に見える範囲の世話が主だったのです。

お風呂に入れてくれることもありますが、入る前と入った後の用意は全てA子さんがしています。





イクメン扱いで有頂天の夫。ため息が出るわ

それでも夫は自信満々に、「俺は育児している！」と思っているようで、これがA子さんのイライラの種でもありました。

ある日、ママ友一家と家族同士で遊びに行くことになりました。



ママ友達は「俺、子ども大好きなんですよね！」と、子どもと仲良く遊ぶ夫を見て「イクメンだ」と騒ぎます。



ママ友達に褒められまくり、有頂天の夫。



それを見てモヤモヤが募ってしまうA子さんだったのですが、ついに事件は起こりました。

遊びに行った流れで、皆でランチをしにお店に入ったのですが……

慌てたLINEがどんどん届いて……

注文してすぐ、A子さんは急にお腹が痛くなり、トイレへ駆け込んだのです。



夫は「必要なもの、バッグに入ってるよね？ 子どもには俺が食べさせとくから！」なんて大きな声で言っていたので、安心してトイレに籠りました。



しかし、トイレへ入った瞬間、

「カトラリーどこにあんの？」



「お手拭きどこに入れてるの？」



「離乳食って温めるんじゃなかったの？ このまま食べさせていいの！？」

と、夫からのLINEが連投されたのです。



A子さんは腹痛でそれどころではないので、5分ほどトイレに集中しました。



その間も夫からのヘルプLINEは連投されていました。

返事をするより急いで席に戻ろうと思ったA子さんは、返信をせず席に戻りました。



するとそこには……