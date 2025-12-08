2025年夏、両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」をリリース、数々のドラマやアニメ主題歌、CMタイアップ曲など、話題の楽曲を手掛けてきた安田レイが、11月から中国2公演、大阪と巡ってきたツアー＜Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”＞のファイナル公演を12月7日、東京・代官山UNITにて開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

SEが流れ、安田レイが登場すると会場は拍手に包まれた。華やかなイントロの中「東京ファイナル！ 楽しんでいきましょう！」と挨拶すると、披露したのはドラマ『モトカレマニア』オープニングテーマの「アシンメトリー」。サビでのお決まりの手振りに観客が呼応する。続いて披露されたのは、テレビアニメ『レイトンミステリー探偵社 〜カトリーのナゾトキファイル〜』オープニングテーマ「blooming」だ。バンドセットによる疾走感溢れる演奏で会場の熱は上がっていく。

「ツアーファイナルへようこそ！」というMCの後に披露されたのはテレビアニメ『魔法科高校の劣等生』エンディングテーマ「Mirror」、そして竹内涼真主演で話題となった劇場版『君と世界が終わる日に FINAL』挿入歌「Ray of Light」。切ない中にも強い決意を秘めた2曲を力強く歌い上げた。続く「sweet home」は、アコースティックギターとの2人きりの演奏で歌い始め、優しい空気が会場を包む。

「安田サンタから懐かしい曲のプレゼントを」という言葉と共に演奏されたのは、「パスコード4854」「フォゲミナ」「Just for you」「恋詩」「Let it Snow」のメドレー。アップテンポな5曲に加え、映画『ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔神 フーパ』主題歌「Tweedia」が連続で披露されると、オールスタンディングの会場はさらに盛り上がりを見せた。

そして4枚目のフルアルバム『Circle』から「us」と表題曲でYaffleによるプロデュース曲「Circle」、さらに安田による作詞作曲で制作された「blank sky」「Turn the Page」へと続く。ハンドクラップやシングアロングで会場が一つとなった中、「海外のライブも多く、いろんな刺激に溢れた一年だった」とMCで語ると、刺激的な演出が話題を呼んだテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』主題歌の「BROKEN GLASS」をパワフルに歌い上げた。

メンバー紹介を間に挟みながらその高い演奏力で魅せた「赤信号」に続き、演奏されたのは、痛々しさすら感じさせる緊張感溢れる歌い出しが印象的な日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ『君と世界が終わる日に』挿入歌「Not the End」。続くテレビアニメ『夏目友人帳 陸』エンディングテーマの「きみのうた」、そしてオレンジ色の照明の中、披露された映画『おもいで写眞』主題歌の「amber」では、その歌唱力を余すところなく発揮し、切なくも壮大に歌い上げ会場を感動に包み込んだ。

中国やドイツ、インドネシアでのライブも印象的だった2025年、そんな海外での活動を意識して制作された安田の作品では初となる全英語詞の「NOW」では、サビの合唱で会場が一つに。そして「私の始まりの曲」と語り、演奏したのはデビュー曲、「Best of my Love」。“何度生まれ変わっても君とまた巡り逢いたい”と再会を約束する歌詞に想いをのせたパフォーマンスで、ライブ本編を締めくくった。

鳴りやまない手拍子によるアンコールで再登場した安田は、「アンコールありがとう！」と感謝を伝え、最新シングルからテレビアニメ『瑠璃の宝石』オープニングテーマとして、この夏話題を呼んだ「光のすみか」を披露。雄大な自然の神秘を想起させる歌詞とメロディを透明感ある歌声で壮大に歌い上げた。「また会える日を楽しみにしてます」と最後を惜しみながらも代表曲「Brand New Day」を披露。手を左右に振る手振りで会場を一つにし、公演の幕を降ろした。

安田は2025年、1周年を迎えたスマホ/PC向け、人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』のアニバーサリーソング「小さな星明りUnyielding Starlight」の歌唱を担当、Music Videoが公開されているほか、アニメ『瑠璃の宝石』オープニングテーマの「光のすみか」、『奪い愛、真夏』主題歌「BROKEN GLASS」を収録した両A面シングル「光のすみか/BROKEN GLASS」を現在配信＆CD発売中だ。また12月13日には、セーレン・ドリームアリーナにて開催されるプロバスケットボール Bリーグ福井ブローウィンズホームゲーム戦 福井ブローウィンズvs青森ワッツ ハーフタイムショーに出演が決定している。

■＜Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”＞2025年12月7日(日)＠東京・代官山UNIT セットリスト

01 アシンメトリー

02 blooming

03 Mirror

04 Ray of Light

05 sweet home

06 メドレー (パスコード4854〜フォゲミナ〜Just for you〜恋詩〜Let it Snow)

07 Tweedia

08 us

09 Circle

10 blank sky

11 Turn the Page

12 BROKEN GLASS

13 赤信号

14 Not the End

15 きみのうた

16 amber

17 NOW

18 Best of my Love

encore

en1 光のすみか

en2 Brand New Day

■プロバスケットボール Bリーグ 福井ブローウィンズホームゲーム戦

福井ブローウィンズvs青森ワッツ

日時：2025年12月13日(土)15:05 TIP OFF

会場：セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) 福井県福井市福町3-20

福井ブローウィンズ公式HP：https://www.fukuiblowinds.com/

チケットなどの詳細は公式HPにて

