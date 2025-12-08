2024年に日本デビューを果たした韓国グローバルグループTENPESTが、日本コンサート＜2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT「As I am」in Tokyo＞を2026年2月1日、Zepp Shinjukuで開催することが決定した。

同公演は韓国リリースされた7thミニアルバム『As I am』をタイトルにしたアジアツアーの日本公演となるもの。ファンクラブ先行受付(抽選)は本日12月8日20:00より。

■＜2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT「As I am」in Tokyo＞

2026年2月1日(日) 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

open16:15 / start17:00

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

全自由 \12,800(税込/ドリンク代別)

※ドリンク代￥600必要

※終演後、来場者全員お見送り会付き

●FC会員限定(当日入場時会員証提示確認)フォトカード1枚お渡し

※3歳以上要チケット、3歳未満は入場不可

【ファンクラブ先行受付(抽選)】

受付期間：12月8日(月)20:00〜12月14日(日)23:59

https://tempestjapan.com/news/detail/289

【オフィシャル先行受付(抽選)】

受付期間：12月18日(木)19:00〜12月23日(火)23:59

主催：ハックルベリー

制作：exline

協力：日本コロムビア/YH ENTERTAINMENT

運営：SOGO TOKYO

