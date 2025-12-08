TEMPEST、Zepp Shinjuku公演＜「As I am」in Tokyo＞を2026年2月開催
2024年に日本デビューを果たした韓国グローバルグループTENPESTが、日本コンサート＜2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT「As I am」in Tokyo＞を2026年2月1日、Zepp Shinjukuで開催することが決定した。
同公演は韓国リリースされた7thミニアルバム『As I am』をタイトルにしたアジアツアーの日本公演となるもの。ファンクラブ先行受付(抽選)は本日12月8日20:00より。
■＜2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT「As I am」in Tokyo＞
2026年2月1日(日) 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
open16:15 / start17:00
(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
全自由 \12,800(税込/ドリンク代別)
※ドリンク代￥600必要
※終演後、来場者全員お見送り会付き
●FC会員限定(当日入場時会員証提示確認)フォトカード1枚お渡し
※3歳以上要チケット、3歳未満は入場不可
【ファンクラブ先行受付(抽選)】
受付期間：12月8日(月)20:00〜12月14日(日)23:59
https://tempestjapan.com/news/detail/289
【オフィシャル先行受付(抽選)】
受付期間：12月18日(木)19:00〜12月23日(火)23:59
主催：ハックルベリー
制作：exline
協力：日本コロムビア/YH ENTERTAINMENT
運営：SOGO TOKYO
関連リンク
◆TEMPEST オフィシャルサイト
◆TEMPEST 日本オフィシャルX
◆TEMPEST オフィシャルInstagram
◆TEMPEST オフィシャルYouTubeチャンネル