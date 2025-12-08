女優の鈴木杏樹（56）が7日、自身のインスタグラムを更新し、歌手カルロス・トシキ（61）の姿を公開した。



「リハーサルにて」と題して、カルロス、韓国のDJ兼プロデューサー・Night Tempoとの3ショットを掲載。「子供のころに よく歌番組で観ていた カルロストシキさんにお会いできて 感動してます」と喜びをつづった。「甘く優しい唄声を聴いていると その頃にフラッシュバックしますネ 当時のお話しを聞くの楽しいです」と80年代トークに花を咲かせていることを明かした。



カルロスは12月10日に東京・恵比寿の「BLUE NOTE PLACE」で開催される「Nighe Tempo presents ブルー・ナイト倶楽部 Ver.0」に出演する予定。80年代の歌番組がテーマで、鈴木や早見優も出演する。鈴木は“予告編”として画像を掲載したとみられる。



カルロス・トシキは「杉山清貴＆オメガトライブ」解散後に「オメガトライブ」のボーカルとして加入。1986年に「1986オメガトライブ」としてデビューした。「君1000％」「アクアマリンのままでいて」などのヒットも飛ばした。バンドは88年には「カルロス・トシキ＆オメガトライブ」に改名、91年に解散した。



（よろず～ニュース編集部）