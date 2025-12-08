藤枝MYFC監督の須藤大輔氏が横浜FCの指揮官に就任した

J2の横浜FCは12月8日、トップチームの新監督として須藤大輔氏の就任が決定したと発表した。

神奈川県出身の須藤氏は、選手時代から指導者キャリアに至るまで、日本サッカー界で長く活躍してきた人物だ。藤枝MYFCの監督として2022年にJ2昇格を勝ち取ると、3年連続でJ2中位と定着させる手腕を発揮した。

須藤氏は桐光学園高、東海大を経て、水戸ホーリーホック、湘南ベルマーレ、ヴァンフォーレ甲府、ヴィッセル神戸、藤枝MYFCでプレー。現役引退後は山梨学院大学サッカー部コーチを務め、2018年にはガイナーレ鳥取で指揮官を経験した。そして、2021年7月からは藤枝の監督としてチームを率いていた。

須藤監督はクラブを通じて「青いリボン、フェニックスのように何度でも生まれ変わる、横浜FCの歴史を尊重し、未来永劫輝く新しい時代を築く、その覚悟と情熱を持ち地元横浜で指揮を執らせていただけること、感謝しております」とコメント。さらに「『内容と結果の両極を掴み取る』そんなインプレッシブサッカーを表現して参りたいと思います」と、自身の目指すサッカースタイルを表明した。

新体制でのスタートを切る横浜FCの発表を受け、SNS上では「大補強と言っていい」「面白そう！」「強くなるだろうな」「楽しみすぎる」「脅威すぎるだろ」と反響が沸き起こっている。J1昇格を目指す横浜FCにとって、経験豊富な須藤新監督の手腕に大きな期待が寄せられている状況だ。（FOOTBALL ZONE編集部）