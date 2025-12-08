◎あすの全国の天気

北日本は日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。風も強いため、ふぶく所もありそうです。北陸は雨が降ったりやんだり、山沿いでは雪になるでしょう。関東から西日本にかけては広く晴れる予想です。午前中、雲の多い山陰も午後は次第に晴れ間が広がる見込みです。沖縄も晴れるでしょう。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は西日本と北海道で前日より低い所が多いでしょう。熊本は5℃低い2℃、福岡は3℃低い7℃、札幌は3℃低い氷点下2℃の予想です。その他、大阪は7℃、新潟は5℃、名古屋は5℃、東京は前日より3℃高い7℃、仙台は4℃でしょう。

日中の最高気温は全国的に前日より低く、東京は5℃低い13℃、仙台は9℃低い8℃の予想です。冷たい風も強まりますので、しっかり防寒対策をしてお過ごしください。福岡は15℃、大阪は14℃、新潟は9℃、名古屋は13℃、札幌は1℃でしょう。各地とも、12月らしい寒さが戻りそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

10日(水)も広い範囲で晴れるでしょう。11日(木)は雲が増えて、九州や中国地方など一部で雨が降りそうです。その後、土日は広い範囲で雨や雪となるでしょう。風も強まり、荒れた天気となるおそれがあります。

・東日本

北陸は雨や雪の日が続くでしょう。関東と東海はしばらく晴れますが、週末は天気が崩れそうです。内陸を中心に雪になる可能性があるため、今後も最新の情報にご注意ください。

・北日本日本海側は雪や雨の日が続き、断続的に降り方が強まる見通しです。また、週末は一段と寒くなりそうです。12日(金)の最高気温は札幌で氷点下4℃の予想です。14日(日)から15日(月)にかけては太平洋側も雨や雪となりそうです。