BUMP OF CHICKEN、来秋の全国アリーナツアーは全国8ヶ所で計16公演
BUMP OF CHICKENが、来秋に開催するアリーナツアーの詳細を発表した。全国8ヶ所で計16公演を行うアリーナツアーとなる。
【写真】ファンは見逃せない…！BUMP OF CHICKEN 新譜の特典画像
ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026』は、2026年10月3日、4日の宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りに、2026年12月20日の愛知・IGアリーナまで全国8ヶ所で計16公演を実施。北海道、東京、兵庫、香川、広島、福岡などを巡るスケジュールとなっており、昨年に行われた東京ドーム公演の余韻を引き継ぐ新たなステージが展開される。
また、12月10日にリリースされるシングル「I」とライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態には、同ツアーのチケット最速先行抽選への申し込みに必要なシリアルナンバーが封入される。購入者限定の最速先行受付は、リリース日の正午よりスタート予定。
シングル「I」は、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、TOY'S STORE限定盤と通常盤の2形態でリリース。限定盤にはノンクレジットEDムービーを収録したBlu-rayや描き下ろしイラストを使ったキーホルダーなどが付属する。
同日リリースのライブ映像作品には、東京ドーム公演Day2の全21曲に加え、TOY'S STORE限定盤には金沢歌劇座公演Day1の映像やライブCD、グッズも収録。豪華仕様で届けられる。
■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026』
2026年10月3日（土）、4日（日） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
2026年10月17日（土）、18日（日） 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2026年10月27日（火）、28日（水） 東京・有明アリーナ
2026年11月7日（土）、8日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2026年11月21日（土）、22日（日） 香川・あなぶきアリーナ香川
2026年11月28日（土）、29日（日） 広島・グリーンアリーナ
2026年12月12日（土）、13日（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館
2026年12月19日（土）、20日（日） 愛知・IGアリーナ
