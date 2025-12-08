女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER2025 in KORAKUEN Dec.」を行った。

29日の両国国技館大会でプロレスに再デビューするタレントのフワちゃんの対戦相手にプロレスの師匠の葉月と対戦することになった。第3試合後にリングに登場したフワちゃんは「プロレスの再デビュー戦を私の恩人、師匠である葉月さんに受けていただきたくきました」と対戦を直訴。「つらいときもうれしいときもずっと近くで力をくれた葉月さん。葉月さんこそ自分が本気でこのプロレスの舞台に上がる上で心の底から戦ってみたい相手です。またとない本気のデビュー戦、私と戦っていただけますでしょうか」と呼び込む。

これに葉月がリングイン。「フワちゃん、うちを本気のデビュー戦の相手、後悔しない？大丈夫？」と問いかけると、会場からも「厳しいよ」と心配の声も。葉月は「うちまじで鬼だからね。フワちゃんがうちを選んでくれるなら。プロレスラー葉月としてフワチャンの期待に応えたい。プロレスラーフワちゃんをプロレスラー葉月がしっかり12月29日、両国でプロレスの楽しさ、そして、厳しさ、つらさ全部私が教えます」と快諾。フワちゃんは「葉月さんの一番弟子として強い覚悟を持って試合させていただきたいと思っております」と葉月とがっちり握手をかわした。

フワちゃんはSNSで不適切発言が原因で芸能活動を自粛。11月7日の後楽園大会でリングに登場しプロレス再デビューを宣言し、12月29日のスターダム両国国技館大会に出場することになっていた。

バックステージではフワちゃんは「ようやく葉月さんに試合したい旨をしっかり伝えさせていただいて、応えていただいて今はうれしくて、楽しみでワクワクしていて、怖くてホントに物事が始まったなという期待に包まれています。後戻りできないぞ、ここから進むしかないな。みんな、凄く凄く楽しいところに私の夢と一緒にいけたら。頑張るのみ。作戦頑張るだけ」と葉月戦へ意気込んでいた。