「べらぼう」最終回どっちで出る！？ 狭い箱で阿波送り→孤島生活がめちゃ見たいｗ 生田斗真がＳＮＳに暗〜い顔の治済ｏｒ十郎兵衛写真「どっち！？」と話題 最終回見てくれよなっ
ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は次回１４日に最終回「第４８回 蔦重栄華乃夢噺」を迎える。
怒涛の展開となった第４７回。ついに暗躍の限りを尽くして将軍実父となった一橋治済（生田斗真）への仇討ちが成功。治済は眠り薬を仕込まれ、そっくりな阿波蜂須賀家お抱えの能役者斎藤十郎兵衛（２役、生田斗真）が替え玉となり、治済は狭い箱に押し込められて阿波の孤島に閉じ込められた。
生田は放送後にインスタグラムに「最終回も見てくれよなっ」と記して、実に暗い顔で元気がない扮装姿の写真をアップした。
ネットでは「阿波の孤島に流された一橋治済見たい」「最終回にも治済出るかもしれんの？？ちょっと見たいけど阿波にいるところ」「阿波暮らしめっちゃ見たいです」「気が付いたら阿波で目覚める一橋治済のリアクション、見たいにも程がある」「一橋治済のスピンオフ見たい」と期待する投稿が集まっている。
生田が投稿した写真は阿波でションボリしている治済なのか、窮屈な替え玉生活に疲れた斎藤十郎兵衛なのか。「これはどっち！？」と注目が集まっている。