ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は次回１４日に最終回「第４８回 蔦重栄華乃夢噺」を迎える。

怒涛の展開となった第４７回。ついに暗躍の限りを尽くして将軍実父となった一橋治済（生田斗真）への仇討ちが成功。治済は眠り薬を仕込まれ、そっくりな阿波蜂須賀家お抱えの能役者斎藤十郎兵衛（２役、生田斗真）が替え玉となり、治済は狭い箱に押し込められて阿波の孤島に閉じ込められた。

生田は放送後にインスタグラムに「最終回も見てくれよなっ」と記して、実に暗い顔で元気がない扮装姿の写真をアップした。

ネットでは「阿波の孤島に流された一橋治済見たい」「最終回にも治済出るかもしれんの？？ちょっと見たいけど阿波にいるところ」「阿波暮らしめっちゃ見たいです」「気が付いたら阿波で目覚める一橋治済のリアクション、見たいにも程がある」「一橋治済のスピンオフ見たい」と期待する投稿が集まっている。

生田が投稿した写真は阿波でションボリしている治済なのか、窮屈な替え玉生活に疲れた斎藤十郎兵衛なのか。「これはどっち！？」と注目が集まっている。