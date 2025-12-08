イタズラしがちな犬種5選

犬は、物を噛んだり壊したり、部屋の中を荒らしたりといったイタズラをしてしまうことがあります。犬種を問わずイタズラは起こり得ますが、特にイタズラっ子なのはどの犬種なのでしょうか？

ここでは、イタズラしがちな犬種を、それぞれの問題行動（イタズラ）を引き起こす要因とともにご紹介します。

1.ジャック・ラッセル・テリア

ジャック・ラッセル・テリアは、非常にエネルギッシュで、好奇心旺盛な猟犬の気質を持っています。小型犬でありながら、その運動量は大型犬並とも言われています。運動不足になると、有り余るエネルギーで物を噛んだり、家具を破壊したりするといったイタズラに走りやすいです。

また頭が良く、退屈すると自分で遊びを見つけ出すのですが、それが飼い主さんからすると「イタズラ」になることがあります。

2.ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

コーギーは、元々は牧羊犬として活躍していた犬種で、牛の踵を噛んで群れを誘導する「ヒーラー」という役割を担っていました。そのため非常に賢く活発で、愛らしい見た目からは想像できないほどのスタミナの持ち主です。

運動欲求が満たせなかったり、退屈をしたりすると、家具を噛むなどのイタズラで不満を発散させようとする傾向があります。

3.ビーグル

古くから猟犬（嗅覚ハウンド）として活躍してきたビーグルは、好奇心旺盛で食いしん坊です。この好奇心と食欲の強さから、テーブルの上の物を盗み食いしたり、ゴミ箱を漁ったりするといった、食べ物に関するイタズラが目立ちます。

また探索欲求や運動欲求も高く、これらの欲求が満たされないとストレスとなり、イタズラで発散させることが少なくありません。

4.ボーダー・コリー

ボーダー・コリーは、全犬種の中で最も賢い犬種として広く知られる、非常に高い知能と運動能力を持った牧羊犬です。

作業欲求が強いため、頭を使ったトレーニングやドッグスポーツをする機会がない単調な生活が続くと、身体的・知的エネルギーを持て余してしまいます。その結果、自らエネルギーを発散させる形でイタズラをしてしまうことが多いです。

5.シベリアン・ハスキー

シベリアン・ハスキーは、シベリアの厳しい寒冷地でソリ引きや荷物運びを担った作業犬で、計り知れない体力と持久力を持っています。見た目とは裏腹に、性格はフレンドリーです。

この犬種のイタズラは、主に運動不足から生じます。日々の運動が不足すると、その有り余るエネルギーは家具や庭の破壊といった、大規模なイタズラで発散されることが少なくありません。また、退屈や孤独感からもイタズラに至りやすい傾向があります。

犬のイタズラを止めさせる方法は？

犬のイタズラは、決して悪意からくるものではありませんが、飼い主さんにとっては深刻な悩みの種となります。愛犬がイタズラをしてしまう場合、どのように対処したらよいのでしょうか？ここからは、犬のイタズラを止めさせる方法をご紹介します。

1.環境を整える

犬のイタズラを止めさせるには、まず犬にイタズラの機会を与えないように環境を整えることが大切です。

靴やリモコン、ティッシュなど、犬が口にすると危険なものや壊されて困るものは、犬の届かない場所に置くようにしましょう。ゴミ箱は蓋付きのものにする、電気コードには保護カバーをするなどの対策も有効です。

また、留守番中はクレートやサークルの中で過ごせるようにトレーニングをすることで、イタズラを防ぐことができます。

2.エネルギーを発散させる

運動不足や退屈がイタズラの要因となることが多いため、散歩や遊びでエネルギーを十分に発散させることが重要です。

散歩は、小型犬は朝夕各15～30分、中型犬は朝夕各30～40分、大型犬は朝夕各1時間くらいが目安です。ただし、必要な散歩時間は個体差があるため、散歩から帰宅後の犬の様子をよく観察し、元気に走り回っているようなら散歩時間を増やしましょう。散歩時間が適切であれば、帰宅後はリラックスして休む様子が見られます。

遊びでは、ロープの引っ張りっこやボール遊びといった体を使った遊びだけでなく、知育玩具やノーズワークなど頭を使った遊びも取り入れることで、知的エネルギーを発散させることができます。

散歩や遊びを通して身体的にも知的にもエネルギーを発散できれば、家の中で落ち着いて過ごす時間が自然と増えるでしょう。

3.正しい対応をする

イタズラの現場を目撃した際は、感情的にならずに低い声で「ダメ」「イケナイ」など短い言葉で叱りましょう。叱るのは、イタズラをしている最中か直後（3秒以内）でないと効果が期待できません。

時間が経ってから叱っても、犬は何で叱られているのか理解できないため、イタズラの発見が遅れた場合は、叱らずに速やかに後片付けをしましょう。

また犬が落ち着いて静かに過ごしているときや噛んでもよいおもちゃで遊んでいるときに「いい子」などと褒めるようにすると、望ましい行動が強化されます。

まとめ

今回は、イタズラしがちな犬種を5つご紹介しました。元々が猟犬や牧羊犬、作業犬である犬種はエネルギーを持て余しやすいため、イタズラっ子が多い傾向にあります。

イタズラを止めさせるには、イタズラの機会を与えないように環境を整え、散歩や遊びでエネルギーを発散させ、正しい対応をすることが大切です。愛犬がイタズラをする要因を理解したうえで、焦らず少しずつイタズラを減らしていき、お互いにとって快適な生活を目指しましょう。