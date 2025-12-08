12月6日に最終戦を終えたアルビレックス新潟。最終順位は最下位となり来シーズンはJ2で戦うこととなりました。8日、寺川強化本部長が今シーズンを振り返りました。



8日、チームが開いた今シーズンの総括会見。寺川強化本部長はJ1最下位、そしてJ2降格の要因について語りました。



〈アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長〉

「目指す方向が1つになりきれなかったのかなと。そこが一番大きい要因かなと」





シーズンの成績は4勝12分け22敗。一体チームに何が起きていたのか…〈樹森大介監督（当時）〉「新潟史上最高へという言葉をかけました」昨シーズン、リーグ16位で終えた新潟が今シーズン、新監督に迎えたのはJ1での監督経験のない樹森大介新監督でした。〈樹森大介監督（当時）〉「2007年の6位が新潟の歴史の中で最高順位。そこを一つの目標にまずしたい」丁寧にボールを保持するこれまでのスタイルに加えて、より攻撃の人数を増やし、個人でも打開するサッカーを目指しました。そして迎えた開幕の横浜F・マリノス戦。勝利とはなりませんでしたが、樹森監督が試行していた高い位置からの守備と速い攻撃がチームに新しい風を吹かせました。〈アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長〉「評価した試合はやっぱり開幕のマリノス戦でことしはちょっと違うところの要素も入った試合だったかなとは思っています」しかしその後は7試合、勝ちきれない試合が続き、今シーズン初勝利は第9節の神戸戦でした。今シーズン勝利できない要因の1つが「守備」です。新潟の今シーズンの失点数は「67」で、これはリーグワーストです。一方得点は「36」と15位タイでした。つまり、失点の多さが順位に直結したのです。これに対し寺川本部長は…〈アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長〉「ディフェンスの部分ではまとまってポジションをとれなかったと言ったらおかしいが遅れているところが多かったかなとそれはボール保持とか振られたときにスライドとかそういう部分が徹底しきれなかったのかなと見ていて感じました」チームはその後も勝ちきれず順位は降格圏に低迷。キャプテンの堀米選手は寺川本部長と樹森監督との話し合いの場を設けました。〈アルビレックス新潟 堀米悠斗選手〉「選手がどういうところにこだわりを持っていままでやってきたかと、監督が今後どうやって進めていくのかを改めて確認した」しかし、その後も降格圏を脱出することができず、ことし6月に樹森大介監督と契約解除。トップチームのコーチを務めていた入江徹氏が監督に就任しました。チームは立て直しの一手として夏に7人の新戦力を獲得。その新戦力が出場した8月のセレッソ大阪戦が今シーズンのターニングポイントだと寺川本部長は振り返りました。〈アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長〉「前に進む空気が中々感じられなかったというのはありましたね。やりきれないというか悶々とした試合でした」入江監督就任後、チームは勝ち星をつかむことができず、19試合勝ちなしはクラブワーストです。〈アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長〉「人選、クラブとしての関わり、それはスタッフ・監督・コーチたちとのコミュニケーションを含めてもう一回考えなければいけない。自分自身が来年もやるって決めたのでそこは前向きにチームがどういう風に進んでいけばいいものが生まれるのかなというのを考えながらやりたい」来シーズンは4年ぶりのJ2での戦いとなる新潟。新監督にはOBの船越優蔵氏の就任が決まっています。1年も早いJ1復帰へクラブの再起が注目されます。