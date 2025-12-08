¥á¥È¥í¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢ÀéÂåÅÄÀþ¤Î±ØÌ¾¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÈ¯Çä¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÁ´10¼ï
¥á¥È¥í¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀéÂåÅÄÀþ ±ØÌ¾¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
±ØÌ¾´ÇÈÄ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£É½¤ÈÎ¢¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËÌ°½À¥ÊýÌÌ¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶ÊýÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£ËÌ°½À¥¡¦ËÌÀé½»¡¦À¾ÆüÊëÎ¤¡¦ÅòÅç¡¦¿·¸æÃã¥Î¿å¡¦¹ñ²ñµÄ»öÆ²Á°¡¦ÀÖºä¡¦ÇµÌÚºä¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¤ÎÁ´10¼ïÎà¡£¥µ¥¤¥º¤Ï²£70¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡ß½Ä24¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡ß¸ü¤µ6¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ700±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥á¥È¥í¤Î´ÌµÍ¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆîËÌÀþ9000·Ï¤Î¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê1¼¡¼Ö¡¦5¼¡¼Ö¡¢³Æ700±ß¡Ë¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÅÐ¾ì»þ¡¦5¼¡¼Ö¡¦¿·ÅÉÁõ¡¢³Æ1,000±ß¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡£¡Ê²èÁü¡§¥á¥È¥í¥³¥Þ¡¼¥¹¸ø¼°X¡Ë