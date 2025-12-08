「何も悪くないじゃん…」人気インフルエンサー、投稿を削除＆謝罪も擁護の声。「謝られる側やろ」
美容クリエイターでインフルエンサーのGYUTAE（ギュテ）さんは12月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。投稿を削除し謝罪するも「何も悪くないじゃん…」「謝られる側やろ」など、擁護の声が寄せられています。
【投稿】「ギュテくん何も悪くないじゃん…」
しかし、8日には「この度の私の投稿により、関係各所にご心配をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした」「また、投稿内容の確証を欠いてしまっており、特定の個人が推測される表現となってしまったことにつきましても、深くお詫び申し上げます」と、その内容について謝罪。また、「問題の投稿は削除いたしました。今後はより一層、発言内容に慎重を期し、再発防止に努めてまいります」と、当該投稿を削除したことを報告しています。
この投稿には「ギュテくん何も悪くないじゃん…」「なんでマナー違反で嫌な気持ちになった側が謝んねん」「謝られる側やろ」「別に個人名挙げてるわけでもなかったんだし」「何も悪くないけど、逆恨みされたら嫌だからギュテくんのやり方で正解だと思う！」「マナー守ればいいだけの話じゃん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】「ギュテくん何も悪くないじゃん…」
「なんでマナー違反で嫌な気持ちになった側が謝んねん」GYUTAEさんは7日、「昨日TGC終わり新幹線で広島から東京帰るときに後ろの席の人めっちゃ席蹴るしマナーなくて降りるとき顔見たらランウェイ歩いてたキャバ嬢だった」と投稿。新幹線内でのマナー違反について指摘しました。
この投稿には「ギュテくん何も悪くないじゃん…」「なんでマナー違反で嫌な気持ちになった側が謝んねん」「謝られる側やろ」「別に個人名挙げてるわけでもなかったんだし」「何も悪くないけど、逆恨みされたら嫌だからギュテくんのやり方で正解だと思う！」「マナー守ればいいだけの話じゃん」などの声が寄せられました。
「TGC 広島 2025」にゲスト出演6日、広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）で行われたイベント「TGC 広島 2025」にゲスト出演したGYUTAEさん。マナー違反をした人物が、同イベントの出演者だったとほのめかしたことが問題だったようです。
(文:堀井 ユウ)