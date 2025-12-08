井筒まい泉は、11月30日から、新商品の冷凍ヒレかつサンド「まい泉のヒレかつサンド（冷凍・6切）」を、公式ECサイトで発売した。11月25日にはオンラインによる新商品発表会を行い、新商品の概要や特長、プロモーションについて説明した。



「まい泉のヒレかつサンド」で使う豚肉イメージ

「当社は、1965年の創業以来、『箸で切れるやわらかなとんかつ』にこだわり、子どもから高齢者まで人々に美味しく食べてもらうための努力を続けてきた。そして、『消費者の美味しい笑顔のために』を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開している」と、井筒まい泉 代表取締役社長 國弘克英氏が挨拶。「当社のとんかつのこだわりは、世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐす。手間隙のかかる作業だが手抜きはできない。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、また食べる際の食感を変えてしまうから」と、手間暇かけているとのこと。「パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用している。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉となっている。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていく。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢となっている」と、パン粉や揚げ油についても特注のものを使用する。「まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造している。基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合している」と、豚肉、パン粉と揚げ油、ソースのこだわりについて教えてくれた。



「まい泉のヒレかつサンド」で使うパン粉イメージ

「そして今回、レンジで1分半、まい泉の味を家庭で手軽に楽しめる『まい泉のヒレかつサンド（冷凍・6切）』を11月30日からECサイトで販売を開始した」と、新商品を発売したのだという。「『冷凍ヒレかつサンド』が誕生するまでには、多くの社内外の声と市場洞察が活かされている」とのこと。「これまで常温販売では、消費期限が当日から翌朝までと短く、届けることができる地域にもどうしても限りがあった」と、常温販売では、限られた消費者にしか楽しむことができなかったと嘆く。「そこで、もっと色々な場所で楽しんでもらいたいという想いから、冷凍ヒレかつサンドの開発に着手した」と、冷凍商品として展開することで、多くの消費者に楽しんでもらえると考えたのだと説明する。

「2022年以降、市販用の冷凍商品は、原材料の高騰などにともなう値上げによって消費者の買い控えがあったものの、より簡便性を高めたワンプレート型など付加価値の高い商品が好調で市場が伸長している。冷凍食品は高まる時短・簡便性のニーズにマッチしていることから、今後も市場拡大が続くとみられる」と、2025年の冷凍食品市場は1兆3617億円規模の市場になると予測する。「また、冷凍食品の取り扱いはスーパーやコンビニエンスストアをはじめ、冷凍専門店や自動販売機、ECサイトなど販路も幅広く、取り扱いも拡大中だ。お弁当の1品や野菜なども多いが、有名店舗の冷凍食品などジャンルも豊富になってきている」と、冷凍食品の国内トレンドについて解説。「こうした点が追い風となり、冷凍ヒレかつサンドを開発することにした」と、開発経緯について説明した。



「まい泉のヒレかつサンド」のソースイメージ

続いて、同 商品開発部 石井健太郎氏が、「冷凍ヒレかつサンド」の開発秘話について話してくれた。「冷凍ヒレかつサンドは、製造段階で様々な試行錯誤を経て誕生した商品」と、商品の完成には、たくさんの努力と情熱が込められているとのこと。「消費者に愛されているいつものヒレかつサンドを再現するため、レンジ調理でもサンドソースの風味やふんわりとしたパンの食感にこだわり、試作を重ねた」と、約3年の歳月をかけて開発したのだという。「冷凍でまい泉のヒレかつサンドを再現するべく、サンドソースの風味を冷凍食品で再現するのは非常に困難を極めたが、試行錯誤を重ねることで、ようやく納得のいく味わいに仕上げることができた」と、サンドソースの風味の再現が大きな壁になったと振り返る。「また、レンジ調理でもふわふわなパンを味わってもらうために、油脂の量など配合を協力会社と何度も打ち合わせをし、ようやく理想のやわらかさにたどりついた」と、ふわふわなパンに仕上げることも困難を極めたと語っていた。

「冷凍ヒレかつサンドは、受験生の夜食や部活、スポーツ大会の前日に楽しんでもらうシーンや、お弁当づくりに迷った朝、大事な商談前や夜の残業時、離れて暮らす家族に楽しんでもらう商品として提案していく」と、冷凍庫にまい泉のヒレかつサンドがある安心を届けていくと、國弘氏は意気込む。「販売は、当社公式ECサイト『まい泉COOK』の他、楽天市場『［公式］とんかつ まい泉』でも販売する」と、ECサイトで展開していくと話していた。「冷凍ヒレかつサンドは、当社の伝統と革新が融合した商品となっている。店舗から離れた場所に住む人でもネットで購入でき、いつでも食べられる身近な商品になれることを願っている」と、これまでまい泉の商品を手にとったことがない消費者にもアピールしていきたいと訴えた。

［小売価格］1200円（税別）

［発売日］11月30日（日）

井筒まい泉＝https://mai-sen.com