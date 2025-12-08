カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店であるセキドは「OneGo Pocket （ワンゴー ポケット）スリングバッグ」を、PGYTECH JAPAN 公式ストアで販売中だ。

「OneGo Pocket スリングバッグ」は、スタイリッシュなデザインで、アクションカメラや日常使いのアイテムまで整理して収納できるスリングバッグとなっている。取り外し可能なストラップで3WAYの持ち運びができ、直感的にアイテムを整理してすぐに取り出しできる。カラーは3色展開で、ファッションやシーンに応じて使い分けできる。軽量ながら高い収納力を備え、日常使いから撮影まで幅広く活躍する。





OneGo Pocketスリングバッグは、DJI Pocketシリーズやアクションカメラの持ち運びに最適なコンパクト設計で、スマホやイヤホンなど日常アイテムも整理して収納できる。260gの軽量設計で、街歩きや旅先での撮影でも快適に持ち運べる。カメラギアから日常使いまで、あらゆるシーンで活躍する。

前後に独立した収納スペースを配置し、中央のコンパートメントにはスマホなどすぐに取り出せるものを収納できる。背面コンパートメントには撮影アクセサリーやマイクなどをポケットで仕分けて収納できる。





前面コンパートメントはマグネット式で、片手で素早く開閉可能。必要なギアに瞬時にアクセスでき、撮影チャンスを逃さない。

わずか260gの軽量設計で、快適な背負い心地を実現。撥水・防汚・耐摩耗性に優れた素材を採用し、あらゆる環境で安心して安心して使用できる。

取り外し可能なストラップによって、スタイルやシーンに合わせて柔軟に持ち方を切り替えできる。

［小売価格］6600円（税込）

［発売中］

セキド＝https://sekidocorp.com