ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの「もっと美味しく」、「たのしいおトク」の一環として、クリスマスに向けて、「ファミチキ」の数量限定のフレーバー「ファミチキ 黒トリュフ味」を、12月9日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

クリスマスを目前に控え、フライドチキン市場が盛り上がりを見せる中、イタリア産の黒トリュフパウダーを使用した「ファミチキ 黒トリュフ味」を発売する。ファミチキのジューシーな肉汁に、黒トリュフの香りが絶妙にマッチした特別な味わいに仕立てた。この冬にぴったりのご馳走チキンで、香り豊かなワンランク上の味わいを楽しんでほしい考え。

「ファミチキ 黒トリュフ味」は、イタリア産黒トリュフパウダーを使用したファミチキ。黒トリュフの豊かな香りとチキンの旨みが絶妙にマッチした、ワンランク上の味わいとなっている。

ファミリーマートでは、毎年、クリスマスシーズンにあわせたチキンを数量限定で発売している。パリッとした衣の「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」と、香ばしくジューシーな「直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）」は、毎年好評を得ている商品で、クリスマスに欠かせない「骨付き」タイプのチキン。クリスマスにぴったりのチキン商品全9種類（セット商品含む）のほかにも、ひとりでも楽しめるケーキをラインアップする。この機会にぜひ、賞味してほしい考え。



「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」

「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」（数量限定）は、パリッとした衣と、プリっとしたジューシーな肉感のバランスが絶妙な骨付きチキン。18種類のスパイス＆ハーブを使用した芳醇な香りの骨付きチキンで、二段仕込みの工程によって、香りと味がしっかり感じられる仕立てになっている。



「直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）」

「直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）」（数量限定）は、肉の表面を直火で炙った香ばしい味わいと、さらにオーブンでじっくり加熱することでジューシーさが特長の骨付きローストチキン。ブラウンシュガーと特級醤油をベースに、りんご果汁と香味野菜を加えることで、さわやかな甘さに仕立てた。

［小売価格］

ファミチキ 黒トリュフ味：258円

ファミマプレミアムチキン（骨付き）：360円

直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）：498円

（すべて税込）

［発売日］

ファミチキ 黒トリュフ味：12月9日（火）

ファミマプレミアムチキン（骨付き）：12月17日（水）

直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）：12月17日（水）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp