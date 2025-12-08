フリーアナウンサーの垣花正（53）が8日、MCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、父親の職業を明かした。

垣花アナは沖縄県宮古島市出身。月曜コメンテーターのマツコ・デラックスから「宮古島ってどうしてるの？お子さんだった頃は」とクリスマスの思い出を聞かれ「ツリーを飾る都市もあったかな、というくらい」と言い「ちゃんと、クリスマスのイメージは宮古島の子供たちも共有されているんですよ。保育園でやってくれたりしてくれるんですよ」と言い、「来ましたね。サンタさんは。保育園にも」と語った。

マツコが「サンタさんって、宮古島の人が扮している訳でしょ？」と言うと「父でした」とポツリ。保育園にボランティアで来たサンタが垣花の父だったとし「子供がわ〜って駆け寄っていった時に外れてしまって、自分の親父だった時に驚愕としていましたね」と振り返った。

マツコが「お父様って何やられていたんだっけ？」と聞くと「学校の先生」と教師だったと明かし、なぜ頼まれたのかは分からないが「ガタイはいいです」と説明していた。