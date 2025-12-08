米女子ゴルフツアー本格参戦１年目を終えた山下美夢有（２４＝花王）が、オフシーズンの過ごし方を明かした。

山下は今夏のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」で米ツアー初勝利を飾り、「メイバンク選手権」で２勝目を挙げるなど大きな飛躍を遂げた。

スポーツニッポンフォーラムによる表彰でグランプリを受賞し、８日に都内で開かれた表彰式で「今年からＬＰＧＡツアーで１年間戦い、日々学ぶことが多くて慣れるのにも時間がかかった。今季はいい結果で終えることができて、とても良かった」と振り返った。

今シーズンの自己採点は８０点だという。「やっぱり最後のフロリダの２試合は、納得いく成績ではなかったので。最後の試合というのもあって、上位で戦って終わりたい気持ちもあった。悔しい結果で終わったけど、来年もあるので。今やるべきことをしっかりやって、来年も優勝を目指して頑張りたい」と力説した。

また、帰国後の過ごし方については「とりあえず実家に帰って、ワンちゃんにも会って、おいしいご飯も食べれてリフレッシュできた。帰って来て（ゴルフ）クラブを握ったのは２、３回ぐらい」と笑顔で明かす。

その上で「１年間通して年々、飛距離とかも落ちてきやすくなるので。もう私もあまり若くないというか、１８歳で活躍する選手も増えてきて、いい刺激をもらっている。強い体を作るために、トレーニングを欠かさずやりたい」と、競技面での成長を誓った。