人気ロックバンドのボーカル、不慮の事故で四肢完全麻痺を公表
【モデルプレス＝2025/12/08】5人組ロックバンド・BARBEE BOYS（バービーボーイズ）のボーカル、サックスのKONTAが12月8日、公式サイトを通じ、四肢が麻痺していることを明かした。
【写真】四肢麻痺を公表したKONTA所属のロックバンド
同日、小沼俊明（ドラム）が先の公演をもっての勇退を発表。さらに「KONTA（Vo.＆SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」とし「『BARBEE BOYS 4PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」と伝えていた。
その後、KONTAは「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！… とはいえ四肢は完全麻痺」と現状を明かし「肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と活動継続の意思を表明。「『BARBEE BOYS 4PEACE』では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」とつづっている。
BARBEE BOYSは、1982年結成し、1984年デビュー。1987年「女ぎつね on the Run」でブレイクして人気を博した。1992年に解散後、幾度かの再結成を経て、2018年より本格的に再始動。KONTAと杏子によるツインボーカル編成を特徴とし、2024年9月21日、デビューシングル「暗闇でDANCE」から40周年を迎えた。（modelpress編集部）
ファンのみなさま・関係各位
過日、不測の事態に陥り、医師から「命は永らえない」と告げられたものの、生き延びてしまった！
… とはいえ四肢は完全麻痺。
肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。
「BARBEE BOYS 4PEACE」では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である。
KONTA
