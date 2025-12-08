

BE:FIRST / 街灯 -Music Video-サムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のMusic Videoが公開された。

【動画】公開されたBE:FIRST / 街灯 -Music Video-

BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」が、12月8日にリリース。

今作は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手がけたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上惇志、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

ゴスペルをベースにドラマチックに展開する軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もりあふれるコーラスワークが重なり、何気ない日常にこそ溢れている尊さを多幸感たっぷりに描き出す。寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティーソングとなっている。

公開されたMusic Videoは楽曲、そしてメンバーたちのありのままの空気感・多幸感を伝えるために、「ワンカット」で撮影。冒頭に登場する何か落ち込んだ様子のLEOの脳内で起こる数秒間の出来事を描いた本作では、冬の夜、痛さを感じるほど冷え込んだ屋外のシーンと、それと対比して優しい温もりを感じる家の中のシーンをBE:FIRSTのメンバーやコーラス隊など人が増えていくことであたたかさが増していくような楽曲の世界観を表現。BE:FIRSTのメンバーが素で楽しんでいる姿と、パフォーマンス中のクールな姿の両方が楽しめる多幸感溢れるMusic Videoに仕上がった。

なお、今後も続々と「街灯」に関する映像がYouTubeでプレミア公開予定。

さらにクリスマスアンバサダーとしてBE:FIRSTが出演するファミリーマートの新CM『ファミマ×BE:FIRST クリスマスチキン』篇に「街灯」がファミリーマート クリスマスタイアップソングとして決定。CMは12月9日より放映開始となる。

そんなBE:FIRSTは4月リリースの「夢中」のロングヒットや初のベストアルバム「BE:ST」のリリースに加え、今週12月10日にはフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第2夜」に出演。さらに4度目となるNHK「紅白歌合戦」への出場、「日本レコード大賞」＜優秀作品賞＞の授賞と2025年末も勢いは止まることなく注目を集めている。2026年には自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』の開催も発表している。BE:FIRST / 街灯 -Official Audio-https://youtu.be/OHhkYTGcCUMBE:FIRST / 街灯 -??????-https://youtu.be/yU38lpA-Z-o※12月10日(水) 22時プレミア公開BE:FIRST / 街灯 -??????-https://youtu.be/g8Vo0rNAicQ※12月11日(木) 20時プレミア公開BE:FIRST / 街灯 -??????-https://youtu.be/sJCvpqM2Mi8※12月12日(金) 20時プレミア公開