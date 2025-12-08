西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す高橋光成投手が8日、都内でチャリティーイベントを開催した。

米では大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティングが開幕。自身の交渉期限は来年1月4日（日本時間5日午前7時）までとなっている。

移籍へ向けた現状について聞かれた右腕は「いやあ、どうですかね。まだ分からない」。さらに「まだ僕は（来季の所属が）決まっていない。西武にいるかもしれないし…。来年（どこかの球団で）野球はするので。そのためにしっかりトレーニングをしている」と話した。

メジャー移籍への思いは以前から口にしており、集まった100人超のファンを前に「皆さんも知ってるかな」と高橋。「（エンゼルスの菊池）雄星さんにずっと憧れていて、それが（大リーグを）目指すきっかけになった」と改めて明かした。

イベントでは仲のいい西武の捕手・牧野とトークショーなどを行い、様々な話題でファンを沸かせた。

今季、一番印象に残った試合には4月29日の楽天戦を挙げた。自身の連敗を13で止め、597日ぶりの白星を手にし「野手の皆さんから“どうにかしよう”との思いが伝わってきた。（うれしさは自身の）プロ初勝利よりも上。一生忘れないと思う」。牧野も「本当にみんなで大喜びした」と振り返った。

イベントの最後にはファンに今季の応援への感謝を伝え「（来季は）どうなるか分からないけど、まず決まったら皆さんに報告させていただきます。これからも高橋光成を忘れないでいてほしい！」と話して大きな拍手を浴びた。

イベントはNPO法人「BLF（ベースボール・レジェンド・ファウンデーション）」が主催。集まった収益金は、高橋自身が21年から支援を続けるNPB法人「日本捜索救助犬協会」に寄付する。