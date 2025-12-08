野球の話題です。今シーズンオールスターにも選出された上越市出身で埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手。12月6日、地元の小学生へ野球教室を開きました。最後には、来シーズンへの思いも口にしました。



関根学園高校の体育館に集まったのは上越市内の小学6年生・81人です。そこに現れたのは、上越市出身・埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手です。





〈埼玉西武ライオンズ 滝澤夏央選手〉「ちょっと寒いですけど、しっかり体を動かして、みんなで楽しめたらなと思います」滝澤選手は2021年に育成2位指名で西武に入団。今季は、125試合に出場し、90安打・28盗塁を記録しました。さらに、小さな体をダイナミックに使った正確かつ華麗な守備も光り、初のオールスターゲームに選出。飛躍の1年となりました。野球教室では、滝澤選手の代名詞「内野ゴロの捕球」の練習が。安定感抜群のボールさばきを見せる滝澤選手は、子どもたちにあるアドバイスを伝えました。〈埼玉西武ライオンズ 滝澤夏央選手〉「グローブを下から上に出すという意識を持ってやってほしい」アドバイスを聞いた小学生は、さっそくグラブを下から出す動作でイメージトレーニング。さらに、滝澤選手をまねて、難しいバウンドに合わせて捕球する子どももいました。第一線で活躍する選手の指導に子どもたちは、楽しみながらも真剣に取り組んでいました。〈参加した小学生〉「ボールを取ったときの送球がすごく安定していたり、持ち替えも素早くやっていて、そこがやっぱりすごかった」Q）将来の夢は？「西武ライオンズでプレーしたいです」〈埼玉西武ライオンズ 滝澤夏央選手〉「体は小さいですけど、出来るところを見せて、上越の子どもたちの憧れの存在になれるように目標とされるような選手になれるようにという夢、目標があるのでこれからも夢や目標を与えられるような選手になれるように頑張ります」そして、今季キャリアハイを達成した滝澤選手は来季への抱負も語りました。〈埼玉西武ライオンズ 滝澤夏央選手〉「ことしの成績を最低ラインとして、毎年キャリアハイを目標にして頑張りたいなと思いますし、少しでも良い結果を報告だったり、見ていただけるように必死になって頑張りたい」