【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】お金にルーズな母親だけど「信じたかった…」＜第4話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第4話 親を信用できないの！？
【編集部コメント】
こうなることは、リリちゃんも心のどこかで少しは予感していたようです。それでも母親を信じて、「娘のために“学費”という聖域くらいは守ってくれるだろう」と思っていました。しかしその思いは、あっさり裏切られてしまったようですね。こんなことをして、これから母と娘の関係は今まで通りでいられるのでしょうか？ 気になるところですが、まずは学費問題を何とかしなければなりませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第4話 親を信用できないの！？
【編集部コメント】
こうなることは、リリちゃんも心のどこかで少しは予感していたようです。それでも母親を信じて、「娘のために“学費”という聖域くらいは守ってくれるだろう」と思っていました。しかしその思いは、あっさり裏切られてしまったようですね。こんなことをして、これから母と娘の関係は今まで通りでいられるのでしょうか？ 気になるところですが、まずは学費問題を何とかしなければなりませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび