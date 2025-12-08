＜車送迎は甘え？＞旦那が高校生の娘に「部活するなら自転車通学」という。終バス18時なのに？
進学をする子どもは、新しい学校での生活を楽しみにしていることでしょう。ただ部活をすると帰宅時間が遅くなる可能性があり、その場合に親としては送迎をしなければならなくなるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの場合、旦那さんが反対しているようです。こんな投稿がありました。
『来年高校生になる娘が部活動に入ったら、自転車で帰ってこいと旦那は言います。自転車で行って帰ってこられないなら、部活には入るなということです。田舎なので交通の便が悪く、帰り道は真っ暗で街灯が少なめ。バスは18時でなくなるので、自転車か送迎のどちらかになります。自宅周辺に住んでいる現在高校生の女の子たちは、ほぼほぼ車の送迎です。女の子だし車で送迎でもいいと思っていますが、これは甘やかし？ 旦那の言う通り、自転車で行けないなら部活は入らないほうがいいでしょうか？』
女子高生が夜道にひとりは心配！安全のために送迎する
『女の子だから送迎でいいよ。娘さんに何かあってからでは遅い』
『旦那さんが送迎するわけじゃないでしょう。子どもの安全を守って何が悪いの？』
娘さんが自転車で帰宅するとなると、暗い道をほぼひとりで通ることになりそうです。女の子ですし、何かあってからでは手遅れになってしまいますね。投稿者さんは子どもの安全を考えて送迎をするのですから、その意思を貫いてよいのではないでしょうか。
高校生になれば、ある程度ひとりで行動することも必要では？
『防犯を考えて心配な気持ちはわかるけれど、いつまでもひとりで行動できないのは子どもにとっても窮屈なんじゃないかと思った。大学生や社会人になったらどうするの？』
高校生になれば、自分の考えで行動する機会も増えてくるでしょう。子どもが部活をしたいというならば、ある程度自分の責任で部活に参加することも必要なのかもしれません。どんなときでも親がサポートしてしまうと、子どもも甘えてしまいます。それに親の顔色をうかがうようになり、子どもが自由に決められなくなるかもしれません。この先大学生や社会人になりますが、いつまでも親に頼るようになると、投稿者さんも対応が大変になる可能性もあります。
『甘やかしで先々の心配の声もあるけれど、バスが18時でなくなる田舎なら大学生になったら家を出るか、仮に自宅通学なら免許を取って車で通うから大丈夫』
高校生で毎日送迎となると、この先のことを心配する声もあります。でも投稿者さんが住んでいる地域では、運転免許を取得して、自分で大学などに行くようになるのではないでしょうか。先々の大きな心配は無用かもしれません。
反対する旦那さんに対して非難の声も
『旦那は自転車で通勤しているの？ もし自分は車で子どもには自転車というなら、一生車に乗らなくていいから歩いて会社に行けというレベル』
『旦那さんが何を思ってその主張をしているのか、いまいちわからないわ。送迎が当たり前になって親の負担になるのが嫌？ でもそれは投稿者さんが送迎すれば解決だしね。部活は趣味だから自分で完結しろ？ 純粋に部活を楽しめるのなんて高校が最後くらいじゃない？』
旦那さんは娘さんの送迎には強く反対しています。自分が送迎するのが嫌という気持ちもあるのでしょうが、自分の都合ばかりで、子どものことを考えていないように思えてしまいます。子どもが部活をしたいというのであれば、それを叶えようと思うのが親ではないか？ そう思うママも少なくありませんでした。
論点は「甘え」ではなく「危険かどうか」。旦那さんは観点を変えて
『正しい正しくない、甘やかしてる甘やかしていないではなく、危険かどうかじゃん？ 私なら「私が送迎するから文句言わないで」と旦那を黙らせるわ』
旦那さんは送迎を甘やかしと考えているのでしょうが、論点はそこではないのでしょう。暗い夜道を1人で帰宅させるのは危険ですから、子どもの安全を守るかどうかの話になってきます。送迎が気に入らない旦那さんに協力を期待することはできませんから、投稿者さんが娘さんの送迎を担当しましょう。子どもの安全が確保され、自分への負担がないとわかれば、旦那さんも納得してくれるのではないでしょうか。