¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤ò»£±Æ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï(32)¤¬¡¢Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë°æ¾å¡£27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(25)¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÇö¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¿´µ¡°ìÅ¾¤ÎÈ±¿§¤Ë¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¤À¤¼¡ª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌµÅ¨¥Ô¥ó¥¯¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£