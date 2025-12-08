¡Ö½©¸µ»á¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¡×Á°ÅÄÆØ»ÒàÀ¸¤ß¤Î¿Æá¤ÈÌ©ÃåOG¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë°ìËç¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¹ë²Ú¤ÊµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²¸»Õ¤ò°Ï¤ó¤ÀAKB48¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÌµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ÉðÆ»´Û¡¡¤Õ¤¥¡£¤ß¤ó¤Ê¡¼¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢AKB48¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦½©¸µ¹¯¤ò°Ï¤ó¤Ç¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ä¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤éOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏAKB48¤¬8Æü¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÄ»È©¤â¤Î¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥¨¥â¤¹¤®¡×¡Ö½©¸µÀèÀ¸Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤È¤Î½¸¹ç¤ÏÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö½©¸µ»á¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë°ìËç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£