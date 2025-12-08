±Ê±ó¤Î¥í¥Ã¥¯°¹¤µ¤ó¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼40Ç¯¡¢»ûÅÄ·Ã»Òà62ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡×
¶»¤Þ¤Ç¤¢¤ë¶âÈ±¤ËÀÖ¤È¥°¥ì¡¼
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉSHOW-YA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢»ûÅÄ·Ã»Ò(62)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡TBS¥é¥¸¥ª¤Î²»³Ú¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Ë¤å¡¼¤È¤Ô¢ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤«¤æ¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë»ûÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¡¢áã¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶»¤Þ¤Ç¤¢¤ë¶âÈ±¤ËÀÖ¤È¥°¥ì¡¼¤Îº¹¤·¿§¤òÆþ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½÷À¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¸µÁÄÅÐ¾ì¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂçÀèÇÚ¡×¡Ö·Ã»Ò°¹¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡¢´ñÈ´¤ÊÆ¬¤ä¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1985Ç¯¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ë¥À¥ó¥·¥ó¥°¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß¤ä²ò»¶¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2005Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£