佐賀県警唐津署は8日、唐津市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に二度遭い、160万円と109万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

最初の被害は7月上旬ごろ、男性ががSNSを通じて知り合った人物から「動画を見るだけで簡単に稼げるという副業話」を持ちかけられた。別のSNSに誘導されて女性を名乗る人物とやりとりする中で、さらに高単価の情報を教える先生として、日本人女性を紹介された。指示された作業を行っていたが、指示に従わなかった罰則金や出金手続き費用名目で7月26日から11月21日までの間、指定された口座などに8回にわたって現金合計160万円を振り込むなどしてだまし取られた。

2回目は7月中旬ごろ、男性がSNSを通じて知り合った人物から「音楽を聴くだけで簡単に稼げるという副業話」を持ちかけられた。別のSNSに誘導されて、日本人女性を名乗る人物とやりとりする中で「有料で配信される音楽の情報に関する作業を5回こなす必要がある」などと言われた。さらに情報の先生として日本人女性を名乗る人物を紹介され、被害者が作業ミスをしたとして「復旧するために後から返金される補塡（ほてん）金として100万円が必要」などと言われたことから、11月3日から同月13日までの間、指定された口座等に6回にわたって現金合計109万円を振り込むなどしてだまし取られたという。

同署は「SNSを利用した副業あっせんは、詐欺の可能性が高いと思ってください。メールやSNSなどで、お金の話があった場合は詐欺を疑い、すぐに家族や警察に相談してください」と注意喚起している。