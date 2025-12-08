「サブリナ」現役高校生デビュー→30歳になった家入レオの近影に反響 「モデルですか？」「写真集の一枚みたいな可愛さ」
シンガー・ソングライターの家入レオ（30）が、8日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。
【写真】「モデルですか？」…家入レオ30歳のピクニック姿
家入は「ぴくにっくだいすき人間」「そして小麦もおいしいよなぁ」と、野外のベンチでくつろぐ自分の姿を公開。
さりげないワンシーンながら、「素敵なピクニック！」「ピクニックしてるレオちゃん可愛すぎ」「モデルですか？」「なんですかこの写真集の一枚みたいな可愛さは」「単純に『好き』と言いたくなる一コマ」などと、コメントが寄せられた。
家入は、1994年12月13日生まれ、福岡県出身。高校時代の2012年2月「サブリナ」でデビューし、その年の第54回日本レコード大賞最優秀新人賞など、数多くの新人賞を受賞。代表曲には、「Shine」「Silly」「君がくれた夏」「未完成」「空と青」などがある。
