元フジテレビでフリーアナウンサーの大島由香里（41）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。子供の頃のクリスマスツリーを明かした。

大島は以前別番組で、祖父が建設関係の会社を経営しており、神奈川県平塚市にあった実家は敷地400坪、建坪150坪の豪邸だったと語った。だが、15、6歳の時に「家が大解散しまして、会社も畳んで、そこから母と2人暮らしになりました。ですので元実家。元お嬢様です」と明かしていた。

月曜コメンテーターのマツコ・デラックスから「スゴイんじゃないですか?庭に、何かとんでもないの運ばせて、リアルな…」と聞かれた大島は「旧実家ですか?どちらかというと日本庭園だったんで、松…」と語った。マツコは「だから、どこかから運んできて、ロックフェラーセンターみたいに。駅からでも見えるっていう。“あれ、大島家のツリーだよ”って」とイジった。

すると大島は「ないですけど、今ふと思い出しました。確かに畑があって、倉庫があったんですけど、その前にツリーを植えてる時あった。きらびやかにやってた気がします」と語った。マツコが「日本庭園じゃない場所に、モミの木を植えて。本物のやつ。さすがでございます」と言い、大島が「思い出しました」と言うと、MCの垣花正も「忘れてるぐらいごく自然なことだったんですね」と語った。