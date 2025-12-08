テレビ朝日系「私が愛した地獄」が４日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は“国宝級ボディー”の愛称でブレーク中のグラビアアイドル・榎原依那をゲストに招いた。

榎原は、昨年に、さらば青春の光・森田哲矢との仲が噂になったことを述懐。

「去年、出したファースト写真集で、さらば森田さんに帯を書いてもらったんですよ。森田さんのことが（芸人として）好きで、ファンで書いてもらったんですけど。周りからしたら『お前、森田のこと好きやろ？』っていう印象みたいなんがずっと付いちゃって」と振り返った。

つづけて、榎原は「私が『彼氏、ほしい』って言うと『いや、いや、森田がおるやんか』って森田さんが紐づくんですよ。それに、１年ぐらい苦しんでて。だから、もし他の人と（交際報道が）出たら『やっぱり森田は売名やったやん！』ってなるんじゃないかなっていう不安で。売名ってすごい言われて去年苦しんだんですよ。半年間ぐらい、そういうコメント。『森田を使うな』『売名すんな』みたいな。でも、（芸人として）好きやから（帯を）書いてもらってたのに。好きな芸能人とかも言うの怖くなったりとか。タイプの芸能人とか」と話した。

稲田が「『森田さんは恋愛じゃないよ』って、なんで言わんかったんですか？」と聞くと、榎原は「いや、ちょっとアリやなと思った時期があったんですよ。おもろい男やし。ちょっと、いいなって思ってしまった自分もいたんですよ。だから全否定できなくて。『ぶっちゃけ、ちょっといいと思ってます』って言ったことがネットニュースになり、広がって。これ、他の方と（交際報道が）出たときに結構、ちょっと攻撃食らうんじゃないかなっていう不安で次に進めなくて」と明かした。

稲田は「それは、例えば、今でもいいけど。『もう森田さんは恋愛としては見てません！』って言っとけば？もう恋愛（感情）じゃないよね？」と聞いた。榎原は「はい！これ、ちょっと切り抜きに出してください」とアピール。稲田は「でも、ここから…。もしも森田さんと付き合ったら死ぬほど叩きますよね？私らは」と話して笑わせていた。