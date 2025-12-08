ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２＝大商大）が、福岡市内で行われた新入団会見で“タフ右腕”ぶりを前面に押し出した。

大学時代には「２日連続完投」もこなした右サイドハンドで、「１日１００球投げた後にブルペンで５０球。変化球は投げないと感覚がつかめない。投げ過ぎなくらいじゃないと落ち着かない」と自他ともに認める“超投げ込み型”の調整スタイルを明かした。

理想の投手像には松本裕を挙げ、「両コーナーを突いて真っすぐで押す投球が理想」と語る一方で、「７２試合を超えてみたい」と大きな目標も掲げた。これは岩崎翔（現オリックス）がソフトバンク時代の２０１７年に記録した７２試合登板を指しており、「あの数字を超えてみたい」と堂々と宣言した。役割への理解も深く、「守護神はもちろん大変だが、セーブにつなぐには前の投手が必要。セットアッパーはすごく重要」と“勝ちパターン”全体を支える投手像を描く。

対戦したい打者には、大商大時代に打たれっぱなしだった先輩・渡辺聖弥（西武）を指名。「プロの舞台でズバッと三振を取りたい」と雪辱を誓った。同期で親交のある日本ハムのエドポロとの対戦も望んでおり、「お互い一軍で戦えたら楽しい」と目を輝かせた。

「どんな状況でもイニングを投げてくれる投手は重要。その役割を担えるように、強力な投手陣に割って入れる投手になりたい」。タフさと負けん気を武器に、ドラ３右腕がホークス投手陣の新たな刺激となりそうだ。