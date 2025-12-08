今年度で閉校が決まっている桜島の黒神中学校で、閉校前、最後となる手作りの椿油の商品が完成しました。

桜島の北東部にある全校生徒2人の黒神中学校です。黒神中を含む桜島の8つの小中学校は、来年4月開校の義務教育学校・桜島学校に統合されるため、今年度で閉校します。

椿油づくりはおよそ50年前から始まりました。

10月に黒神中学校と近くの黒神小学校、桜峰小学校の子どもたちが椿の実を収穫し、今年は33リットル分の椿油がとれました。

8日は黒神小学校の児童2人も一緒になって、できあがった椿油を100ミリリットルの小びんにつめ、生徒がデザインしたラベルを瓶に貼りました。

「保湿だったり、食用などいろんなものに使えるので、100%の椿油をいろんなものに使ってほしい」

「（本数は）今までで一番多いと思う。手をたくさんかけてきたので、それが客に届くのが一番うれしい」

できあがった椿油は、今月13日の午前10時から鹿児島市の山形屋の1号館正面玄関横で、およそ300本販売されます。価格は1本1000円です。

・