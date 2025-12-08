バスケットボールB2・鹿児島レブナイズです。土日、ホームで福井と対戦しました。朝の番組でおなじみのお笑い芸人も登場しました。

6日、東2位の福井ブローウィンズと戦った、西地区3位のレブナイズ。

前半、福井の中心選手に自由に動かれ、大量失点。35対54とリードを許して試合を折り返します。

この日は、朝の情報番組「ラヴィット」でもおなじみのお笑い芸人、おいでやす小田さんと水田信二さんが登場。レブナイズのブースターが2人のラジオ番組にメッセージを送ったことがきっかけだそうで、レブナイズを後押しします。

すると後半、ディフェンスを固め、守備から攻撃につなげるレブナイズ。徐々に点差を縮めていきます。（43対56）

このクォーターで2本、遠藤が3P。（51対64）そして、リバウンドに藤本が食らいつき…（60対70）10点差で、最終クォーターへ。

勢いに乗り、追い上げるレブナイズ。1点を争う展開へ変わると、ゲインズジュニアの速攻から、ラバイ。76対78、これで2点差に詰め寄ります。

そして、78対78、ついに同点に追いつきます。

しかし、反撃もここまで。その後ミスから失点が重なったレブナイズは再び引き離され、86対96で敗れました。

（飴谷由毅選手）「前半終わった時にコーチが、全然足りないぞと檄を入れてくれた。そのおかげで後半戦えたのは事実。自分たちは常に挑戦者という気持ちを持ってあすは前半から臨みたい」

7日の2戦目は、言葉通り前半からリード。100点ゲームで勝利しました。

レブナイズの順位は、西地区3位です。次の試合は10日水曜日、アウェーで神戸ストークスと対戦します。

